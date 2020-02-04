Чи можна заразитися коронавірусом повторно

У тих, хто перехворів на коронавірус, імунітет з'являється не завжди. Крім того, вірус швидко мутує, відтак, якщо пацієнт був інфікований будь-яким штамом коронавірусу, немає гарантій, що він не захворіє повторно чи не заразиться новим штамом.

Під час прес-конференції директор з профілактики та лікування пневмонії Клініки китайсько-японської дружби Чжан Цінян заявив, що у тих, хто перехворів коронавірусів 2019 nCov, залишається ймовірність повторного зараження, пише Business Insider.

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До групи коронавірусів входять віруси, що викликають важкий гострий респіраторний синдром (SARS), близькосхідний респіраторний синдром (MERS) або звичайну застуду. Більшість з них стають причиною інфекцій верхніх дихальних шляхів середньої й слабкої тяжкості.

Коли вірус потрапляє в організм людини, він намагається закріпитися і захопити клітини-носії. У відповідь імунна система виробляє антитіла — білки, які розпізнають і знешкоджують клітини вірусу. Саме так формується імунітет. Найчастіше, перехворівши або отримавши вакцину, людина більш не схильна до дії цього штаму або інфекції.



Шанси захворіти на коронавірус нового штаму, якщо хворіли на попередні типи вірусу – високі/Фото: EPA

Що стосується коронавірусу, що з'явився в Ухані, то вчені поки не знають, чи розвивається у пацієнтів імунітет до цієї хвороби.

За словами Чжана, немає впевненості, що антитіла, які виробляються в організмі, виявляться досить сильними або довговічними, щоб перешкодити повторному зараженню. Крім того, віруси швидко мутують, так що імунітет до одного штаму не гарантує імунітету до іншого.