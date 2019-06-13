Чи можна "заразитися" вагітністю від подруг

Часто звістка про вагітність починається з фото УЗД у соцмережах, після чого супроводжується маленькими ніжками. Ваша стрічка буде складатися з дитячих фото та новин про дітей.

Те, чи може вагітність бути заразною, дослідники намагалися з’ясувати протягом кількох років. Звичайно, вагітність не заразна так само, як грип, однак деякі фактори насправді сприяють тому, що, наприклад, подруги часто вагітніють разом.

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Вчені провели аналіз 1,7 тисячі жінок у віці 30 років, пише австрійське видання Kurier.

Це були шкільні подруги, які підтримували відносини після закінчення школи. Дослідники прийшли до висновку, що подруги впливають на прийняття жінками важливих життєвих рішень.

Так, рішення про народження дитини або навпаки є результатом кількох пов'язаних між собою рішень і дій, починаючи від ставлення до сексу, запобіганню й абортам. На кожен з цих аспектів може вплинути поведінка однолітків і подруг.

Дослідження показало, що на рішення народити дитину впливають друзі, дружба з якими може тривати ще зі шкільних часів.

Вагітність подруги позитивно впливає на ймовірність стати матір'ю. Після народження дитини подругою ризик завагітніти самій зростає та досягає максимуму приблизно через два роки.

Схожі висновки були зроблені та в дослідженні, яке провели вчені з університету Отто Фрідріха у Німеччині. Вони прийшли до висновку: успішний приклад вагітної співробітниці двічі збільшує ймовірність того, що хтось з її колег завагітніє.

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