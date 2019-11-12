Чи можна займатися сексом під час циститу

У гострій фазі циститу краще обмежити сексуальне життя. Статевий акт може погіршити стан жінки.

Статева близькість може спровокувати загострення, і потім доведеться лікувати пієлонефрит, розповів венеролог Сергій Ленкін.

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Секс і хронічний цистит

При хронічному циститі дозволяється вести статеве життя, але тільки якщо захворювання знаходиться в стадії ремісії.

У цей період симптоми запалення виражені слабо або повністю відсутні. Інтимна близькість не викличе дискомфорт і не зашкодить, якщо партнери ретельно дотримуються гігієни.

При перших же ознаках загострення захворювання слід відмовитися від інтимних стосунків і дотримуватися статевого спокою до усунення всіх симптомів.



Під час гострої фази краще не займатися сексом

Як займатись сексом при частих циститах

Обов'язкова гігієна до і після статевого акту. Приймайте теплий душ із засобами для інтимної гігієни. Не використовуйте звичайне мило або гель для душу, оскільки барвники та ароматизатори можуть викликати подразнення або запалення. Не партеся в лазні й не приймайте гарячі ванни. Займатися сексом можна тільки на порожній сечовий міхур, щоб не виникав тиск на нього. Не забувайте користуватися презервативами. Слід бути обережними з різними лубрикантами, кремами та свічками. Попередьте чоловіка про те, що при циститі не можна стимулювати клітор. Інакше можна викликати роздратування уретри. Чоловіки рідше хворіють на цистит, але також відчувають неприємні симптоми. При циститі статевий акт у чоловіків може спровокувати просування інфекції в сечівник. Якщо через запалення сечового міхура у чоловіків розвивається уретрит, то статеві акти можуть бути болючими, особливо на стадії сім'явиверження.

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