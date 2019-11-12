Чи можна займатися сексом під час циститу
У гострій фазі циститу краще обмежити сексуальне життя. Статевий акт може погіршити стан жінки.
Статева близькість може спровокувати загострення, і потім доведеться лікувати пієлонефрит, розповів венеролог Сергій Ленкін.
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Секс і хронічний цистит
При хронічному циститі дозволяється вести статеве життя, але тільки якщо захворювання знаходиться в стадії ремісії.
У цей період симптоми запалення виражені слабо або повністю відсутні. Інтимна близькість не викличе дискомфорт і не зашкодить, якщо партнери ретельно дотримуються гігієни.
При перших же ознаках загострення захворювання слід відмовитися від інтимних стосунків і дотримуватися статевого спокою до усунення всіх симптомів.
Під час гострої фази краще не займатися сексом
Як займатись сексом при частих циститах
- Обов'язкова гігієна до і після статевого акту.
- Приймайте теплий душ із засобами для інтимної гігієни. Не використовуйте звичайне мило або гель для душу, оскільки барвники та ароматизатори можуть викликати подразнення або запалення. Не партеся в лазні й не приймайте гарячі ванни.
- Займатися сексом можна тільки на порожній сечовий міхур, щоб не виникав тиск на нього.
- Не забувайте користуватися презервативами. Слід бути обережними з різними лубрикантами, кремами та свічками.
- Попередьте чоловіка про те, що при циститі не можна стимулювати клітор. Інакше можна викликати роздратування уретри.
- Чоловіки рідше хворіють на цистит, але також відчувають неприємні симптоми. При циститі статевий акт у чоловіків може спровокувати просування інфекції в сечівник.
- Якщо через запалення сечового міхура у чоловіків розвивається уретрит, то статеві акти можуть бути болючими, особливо на стадії сім'явиверження.
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