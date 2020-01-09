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Чи можуть батьки втомлюватися від дітей

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Чи можуть батьки втомлюватися від дітей / Unsplash

Якщо у вас є діти, ви певно погоджуєтеся з тим, що материнство і батьківство – це дуже непросто. Виховання дітей раннього віку – цікавий процес, який водночас втомлює батьків.

Як заявила сімейна психологиня Людмила Петранівська, втомлюватися від дітей – це нормально і не соромно.

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Петранівська розповідає про те, що у батьків може виникати "стрес спілкування". Прикладом є новорічні свята, після яких є чимало звернень до психологів, адже під кінець свят і тривалих вихідних всі встигають втомитися один від одного і пересваритися. 

Але якщо у мами чи тата є постійне бажання відпочити від дитини – варто поміркувати стосовно причин такої поведінки. Психолог зазначає, що у батьків може статися те, що жодним чином не пов'язане з дитиною. Скажімо, нервове виснаження.

 

 
Психолог Людмила Петранівська
“До прикладу, ви провели з маленькими дітьми-погодками десять днів поспіль (та ще якщо виявилися замкнені в квартирі: погода погана, діти застудилися), дуже ймовірно, що ви захочете відправити дітей в дитячий садок, а самі будете раді попрацювати. Це нормально. Це ситуативно"

Якщо батьки втомилися від дитини, найкраще – це вчасно визнати це і спокійно пояснити, що вам потрібно посидіти у тиші. "Спочатку героїчно терпіти, а потім прокричати про це в образливій формі – ось це не правильно", – наголосив сімейний психолог.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Сімʼя Здоров'я Здорове життя Діти Батьки і діти Психологія сім'ї
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