Чи можуть батьки втомлюватися від дітей
Якщо у вас є діти, ви певно погоджуєтеся з тим, що материнство і батьківство – це дуже непросто. Виховання дітей раннього віку – цікавий процес, який водночас втомлює батьків.
Як заявила сімейна психологиня Людмила Петранівська, втомлюватися від дітей – це нормально і не соромно.
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Петранівська розповідає про те, що у батьків може виникати "стрес спілкування". Прикладом є новорічні свята, після яких є чимало звернень до психологів, адже під кінець свят і тривалих вихідних всі встигають втомитися один від одного і пересваритися.
Але якщо у мами чи тата є постійне бажання відпочити від дитини – варто поміркувати стосовно причин такої поведінки. Психолог зазначає, що у батьків може статися те, що жодним чином не пов'язане з дитиною. Скажімо, нервове виснаження.
Якщо батьки втомилися від дитини, найкраще – це вчасно визнати це і спокійно пояснити, що вам потрібно посидіти у тиші. "Спочатку героїчно терпіти, а потім прокричати про це в образливій формі – ось це не правильно", – наголосив сімейний психолог.
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