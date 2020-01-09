Чи можуть харчові добавки покращити чоловіче здоров'я

Прийом харчових добавок з цинком і фолієвою кислотою не покращує чоловічу фертильність. Вони не покращують якість сперматозоїдів і шанси чоловіка на батьківство.

Цинк і фолієва кислота рекламується як препарати, які здатних покращити якість сперматозоїдів, а значить, і шанси чоловіків на батьківство. Але дослідники виявили, що чоловіки, які приймають ці речовини у вигляді харчових добавок не частіше стають батьками, в порівнянні з тими, які отримують плацебо. Результати цього експерименту публікує науковий журнал JAMA.

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Як проходило дослідження?

У дослідженні взяли участь 2380 чоловіків, які спостерігалися в американських клініках з лікування безпліддя, через те, що у них з'явилися проблеми з продовженням роду.



Харчові добавки не покращують чоловіче здоров'я \ unsplash.com

Вік учасників експерименту становив від 18 до 45 років. Приблизно половина з них отримувала харчові добавки з 5 мг фолієвої кислоти й 30 мг цинку.

Іншим чоловікам давали точно такі ж на вигляд таблетки, що не містили ніяких активних компонентів. Спермограми проводилися на момент початку експерименту, а потім через два, чотири й шість місяців.

Вважається, що це перше масштабне дослідження ефективності цих речовин.

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