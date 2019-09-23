Чи можуть імуностимулятори покращити імунітет

Багато пацієнтів і лікарів вірять у те, що в імунну систему можна легко втрутитись і підкрутити, якщо щось працює не так. Ця віра підкріплюється переконаннями, що імунітет в сучасних людей вже "не той". Але це зовсім не так.

Чудово, якби можна було цілеспрямовано підкрутити противірусний імунну відповідь під час ГРВІ, щоб він "бахнув" по вірусах як слід, а не півтора тижня з застудою возився. З іншого боку, прекрасно, що нам це не потрібно, розповіла алерголог Ольга Жоголева.

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Річ у тому, що наша імунна система влаштована дуже складно, і ефективно втрутитися в її роботу за допомогою однієї молекули не так легко, як здається. ⠀

Саме тому результати, отримані в пробірці, можуть не повторитися в ході досліджень за участю людей. Саме на цьому засновані твердження лікарів "цей препарат не рекомендований при ГРВІ, він не має переконливих доказів ефективності та безпеки".



Імуномодулятори не мають доказової ефективності

Чому тоді в інструкції написано, що імуномодулятори працюють?

Зареєструвати лікарський препарат в Україні простіше, ніж в більшості західних країн, вимоги до ліків м'якші, тому на нашому ринку багато препаратів, які в сусідніх країнах відсутні.

Закордоном лікарі працюють, ґрунтуючись на актуальні клінічні рекомендації (гайдлайни), а вони, у свою чергу, містять препарати, які показали свою ефективність в якісних дослідженнях. Якщо препарат буде імуномоделювати тільки на папірці, у нього немає шансу. Коло замкнулося.

І ще один аргумент не на користь імуномодуляторів: в нашій країні ллються потоки імуностимулюючих препаратів в носи, горла, шлунки дітей і дорослих. При цьому наші громадяни хворіють не рідше і не менше, ніж жителі сусідніх країн.

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