Чи можуть комарі передавати коронавірус: відповідь МОЗ

У МОЗ відповіли, чи можуть комарі переносити коронавірусну інфекцію. У міністерстві підтвердили, що ці комахи не можуть стати причиною зараження COVID-19,

У пресслужбі МОЗ повідомили, що у мережі часто поширюється міф, нібито комарі здатні переносити COVID-19.

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У міністерстві підкреслили, що коронавірус – це респіраторна інфекція. Тобто зараження в основному відбувається повітряно-крапельним шляхом, а саме внаслідок вдихання маленьких крапель, які викидаються в повітря внаслідок чхання або кашлю хворого, а також через виділення з носа та слини.

Щоб захиститися від інфекції, необхідно триматися на відстані мінімум 2 метри від людей з кашлем або підвищеною температурою, а також дотримуватися правил гігієни рук та респіраторної гігієни,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що немає жодних доказів того, що коронавірус може передаватися комарами. Зокрема, у нашому кліматі комарі зазвичай можуть стати хіба що причиною алергічної реакції.

Натомість у субтропічному кліматі ці комахи можуть заразити малярією, жовтою лихоманкою, денге, вірусом Зіка та кількома іншими, непритаманними (принаймні поки що) для нашого клімату захворюваннями.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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