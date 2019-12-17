Чи можуть люди змінитися: відповідь психологів

Чи змінюються люди – тема для вічних дискусій. Схоже, що вчені вирішили раз і назавжди вирішити суперечку результатами недавніх досліджень.

Американські фахівці зі зміни особистості провели дослідження та дійшли висновків, що певні риси характеру дійсно можна змінити, але якщо цього хотітиме сама людина та якщо при цьому докладатиме зусиль.

Читайте також: Формула успіху: всього 4 ключових фактори

Визначальні риси характеру

Вчені сфокусувалися на рисах характеру, які відповідають за формування особистості.

Зокрема, вони досліджували невротизм, сумлінність, екстраверсія, відкритість до досвіду, доброзичливість.

Саме такі риси характеру є вирішальними факторами, що визначають щастя, здоров'я та успіх людини.



Люди можуть змінити себе, якщо захочуть цього/Фото:Unsplash

Скоригувавши ці якості, людина може покращити власний добробут.

Крім того, зміни в рисах характеру можуть впливати на життя загалом. Часто вони допомагають розвиватися, будувати кар'єру та досягати успіху.

Вчені переконують, що змінитися людина таки може, але повинна працювати над собою, бути наполегливою. Вирішальним фактором також може стати мотивація.