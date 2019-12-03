Чи можуть ялинкові прикраси бути небезпечними

Усі чарівні прикраси, коробку з якими ви старанно дістаєте щороку зі схованки, можуть містити в собі токсичні речовини.

Сертифіковані або фірмові прикраси можуть не містити свинцю, але якщо у вас є дешеві іграшки, придбані у неофіційних магазинах або в інтернеті, існує ризик, що на них можуть бути токсичні речовини, повідомляє Healthline.

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Дослідження 2014-го року показало, що 13% новорічних іграшок, які продавались у великій роздрібній торгівлі в торгових центрах, містили свинець. Окрім того, його пороги значно перевищували норму.



Чи можуть ялинкові іграшки бути небезпечними

Більшість святкових прикрас не завдадуть вам шкоди, але якщо у вас є діти, варто вжити деяких заходів безпеки:

Хоч свинець не може проникнути в організм людини через контакт зі шкірою, він може потрапити туди через ротову порожнину.

Кількість іграшок та прикрас з акумуляторами зростає, й це стає поширеною небезпекою для маленьких дітей. Річ у тім, що їх можна легко проковтнути, що може призвести до внутрішніх опіків, пошкоджень стравоходу та шлунку.

Слідкуйте за гігієною рук дитини після того, як вона пограється іграшкою та зайвий раз перевірте, що вона кладе до рота.

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