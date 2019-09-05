Чи можуть жінки відчувати оргазм у ві сні

Оргазм – делікатна справа, але іноді щоб його досягти достатньо просто заснути.

Оргазм уві сні – цілком реальна річ. "Хоч ми відчуваємо фізичний ефект від оргазму, це насправді процес, що відбувається в мозку, – каже Ванесса Марін, секс-терапевт. – Нам не обов'язково потрібна фізична стимуляція, щоб це відбулося".

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Про чоловічий оргазм (особливо в період статевого дозрівання) говорять частіше, ніж про жіночий. Але, насправді, це може траплятися з представниками обох статей. Згідно зі звітом Інституту імені Кінсі, 80% чоловіків і 40% жінок хоча б раз відчували оргазм під час сну.



Чоловіки й жінки можуть відчувати оргазм у ві сні

Сказати напевно, як це відбувається з фізіологічної точки зору, складно. Однак в рамках одного з досліджень вчені зробили МРТ жіночого мозку і виявили, що, коли вони думали про дотик до своїх сосків або клітора, сенсорна кора головного мозку активізувалася, як ніби до цієї частини тіла дійсно доторкнулися.

Більш того, активність в префронтальній корі була вищою, коли жінки думали про фізичні дотики, ніж коли дійсно це відчували.

До того ж, як ми знаємо, оргазм супроводжується збільшенням припливу крові до еректильної тканини, а потім вивільненням цього кровотоку. А під час швидкого сну якраз відбувається приплив крові. Мозок може розпізнати це, і в підсумку це призведе до оргазму.