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Чи надають лікарні допомогу під час карантину: відповідь МОЗ

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Чи надають лікарні допомогу під час карантину: у МОЗ спростували фейк / Getty Images

У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що через карантин в українських лікарнях нібито припинять надавати медичну допомогу.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я України запевняє, що ця інформація не відповідає дійсності й надання медичної допомоги продовжується.

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Всі медичні послуги, ненадання яких несе серйозний ризик для життя пацієнта або може призвести до розвитку критичних станів, мають надаватися в повному обсязі й вчасно,
– йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ перерахували, кому надається невідкладна медична допомога

  • При ускладненому перебігу вагітності та пологах;
  • Вагітним, породіллям, новонародженим;
  • У спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я при онкологічних захворюваннях;
  • При захворюваннях, що потребують кардіоторакальних оперативних втручань у випадку, коли припинення або відтермінування допомоги несе серйозний ризик для життя та здоров’я;
  • Паліативна медична допомога в стаціонарних умовах;
  • При інших невідкладних та термінових госпіталізаціях та планових операціях, коли відтермінування допомоги несе серйозний ризик для здоров'я та життя.

Нагадаємо, що МОЗ вирішило перепрофілювати лікарні та надало рекомендації регіонам щодо відтермінування планових операцій. 


Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Лікарня Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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