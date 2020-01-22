Чи насправді шкідлива дієтична кола: пояснення нутріціолога
Доданий цукор – одна з головних проблем сучасного харчування, втім газована вода на цукрозамінниках зустрічається з ворожістю і недовірою. Хоч, співвідношення ворожості та шкоди не зовсім пропорційні. То чи насправді шкідлива дієтична газована вода?
Чому напої з вмістом цукрозамінників та зокрема цукрозамінники не є суцільним злом, пояснила нутріціолог Ірина Брехт.
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Головне про цукрозамінники
Цукрозамінники не шкідливі при дотриманні рекомендованих норм і допомагають худнути, адже знижують загальну кількість спожитих калорій.
Розглянемо, зокрема сукралозу: управління з контролю за харчовими продуктами і ліками США встановило допустиму добову в 5 мг/кг ваги тіла. Тобто, якщо ваша вага становить 70 кг, то щодня вам дозволено споживати 350 мг сукралози – саме стільки міститься в 30 стандартних порційних пакетах цукрозамінника.
Цукрозамінники мають нижчу калорійність, ніж цукор/Фото:Unspalsh
Погана репутація цукрозамінників почалася з сахарину, коли в 1970 році вчені заявили про його зв'язок з розвитком раку сечового міхура. Згодом виявилося, що це не має відношення до людей, а подальші дослідження підтвердили це.
Ще є побоювання з приводу того, що організм відчуває розрив між солодким смаком їжі, яка не приносить енергію, як це відбувається з цукром. Припускають, що це може впливати на почуття голоду і насичення, що у свою чергу негативно впливає на мікробіоту кишківника, збільшує непереносимість глюкози та призводить до того, що люди можуть споживати більше калорій з інших продуктів.
Наразі жодна з цих претензій до цукрозамінників не доведена. Втім, це не заклик перейти на цукрозамінники. Річ у тім, що немає сенсу протистояти їм настільки вороже.
Напої на штучних цукрозамінниках є безпечнішими за звичайні газовані напої/Фото:Unsplash
Всебічний огляд літератури, опублікований в науковому журналі Food and Chemical Toxicology у 2017 році:
- Відсутній негативний вплив тривалого споживання сукралози на здоров'я або глікемічні показники людей хворих на діабет та на стан здорових людей.
- Дозволена добова норма сукралози залишається значно нижче допустимих добових значень.
- Сукралоза є безпечним некалорійним підсолоджувачем.
З більшою ймовірністю зайва вага у любителів дієтичної газованої води пов'язана з поганими харчовими звичками й іншими чинниками.
Наприклад, одні люди п'ють дієтичну колу, щоб хоч якось відбілити своє погане харчування, яке призводить до ожиріння. Інші вважають, що можуть дозволити собі більше калорій з їжею, якщо п'ють дієтичну колу і переїдають в результаті.
Зв'язок є, але не причинно-наслідковий. Дієтична кола не робить людей товстими, але люди з ожирінням мають тенденцію пити дієтичну колу.
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