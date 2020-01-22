Чи насправді шкідлива дієтична кола: пояснення нутріціолога

Доданий цукор – одна з головних проблем сучасного харчування, втім газована вода на цукрозамінниках зустрічається з ворожістю і недовірою. Хоч, співвідношення ворожості та шкоди не зовсім пропорційні. То чи насправді шкідлива дієтична газована вода?

Чому напої з вмістом цукрозамінників та зокрема цукрозамінники не є суцільним злом, пояснила нутріціолог Ірина Брехт.

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Головне про цукрозамінники

Цукрозамінники не шкідливі при дотриманні рекомендованих норм і допомагають худнути, адже знижують загальну кількість спожитих калорій.

Розглянемо, зокрема сукралозу: управління з контролю за харчовими продуктами і ліками США встановило допустиму добову в 5 мг/кг ваги тіла. Тобто, якщо ваша вага становить 70 кг, то щодня вам дозволено споживати 350 мг сукралози – саме стільки міститься в 30 стандартних порційних пакетах цукрозамінника.



Цукрозамінники мають нижчу калорійність, ніж цукор/Фото:Unspalsh

Погана репутація цукрозамінників почалася з сахарину, коли в 1970 році вчені заявили про його зв'язок з розвитком раку сечового міхура. Згодом виявилося, що це не має відношення до людей, а подальші дослідження підтвердили це.

Ще є побоювання з приводу того, що організм відчуває розрив між солодким смаком їжі, яка не приносить енергію, як це відбувається з цукром. Припускають, що це може впливати на почуття голоду і насичення, що у свою чергу негативно впливає на мікробіоту кишківника, збільшує непереносимість глюкози та призводить до того, що люди можуть споживати більше калорій з інших продуктів.

Наразі жодна з цих претензій до цукрозамінників не доведена. Втім, це не заклик перейти на цукрозамінники. Річ у тім, що немає сенсу протистояти їм настільки вороже.



Напої на штучних цукрозамінниках є безпечнішими за звичайні газовані напої/Фото:Unsplash

Всебічний огляд літератури, опублікований в науковому журналі Food and Chemical Toxicology у 2017 році:

Висновки огляду: Відсутній негативний вплив тривалого споживання сукралози на здоров'я або глікемічні показники людей хворих на діабет та на стан здорових людей.

Дозволена добова норма сукралози залишається значно нижче допустимих добових значень.

Сукралоза є безпечним некалорійним підсолоджувачем.

З більшою ймовірністю зайва вага у любителів дієтичної газованої води пов'язана з поганими харчовими звичками й іншими чинниками.

Наприклад, одні люди п'ють дієтичну колу, щоб хоч якось відбілити своє погане харчування, яке призводить до ожиріння. Інші вважають, що можуть дозволити собі більше калорій з їжею, якщо п'ють дієтичну колу і переїдають в результаті.

Зв'язок є, але не причинно-наслідковий. Дієтична кола не робить людей товстими, але люди з ожирінням мають тенденцію пити дієтичну колу.