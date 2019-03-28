Чи насправді шкідливі підсилювачі смаку та запаху: пояснює Супрун

Глутамат натрію — поширена харчова добавка, яка зустрічається у малопоживній їжі: чипсах, вермішелі миттєвого приготування, китайській їжі, соєвому соусі, грибах та курячому бульйоні.

Деякі ж люди після вживання таких продуктів можуть нарікати на головний біль, набряклість та почервоніння обличчя, нудоту, підвищене серцебиття, тощо.

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В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що глутамат натрію — це сіль глутамінової кислоти. Він підсилює бажання з’їсти більше такої їжі. Глутамат природно присутній в традиційних азійських стравах, і йому приписують смак насиченої запашної їжі "умамі", п‘ятий смак, окрім солодкого, солоного, кислого та гіркого.

Уляна Супрун “Численні дослідження засвідчили, що від глутамату натрію дійсно може бути погано, але лише чутливим до нього людям. В цілому він безпечний в досить високих дозах, адже ми самі утворюємо глутамінову кислоту.



Глутамінова кислота також один з найбільш поширених нейромедіаторів в мозку. Нейрони виділяють його, коли спілкуються між собою. Але багато глутамінової кислоти в мозку не на користь. Дослідження показали, що коли її понад міру — нейрони починають гинути.”

Тобто, продукти з глутаматом не можуть зашкодити мозку. Адже кислота, яку виробляє сіль, не надходить до центральної нервової системи – через те, що не долають бар’єр між кров‘ю та мозком. Мозок сам утворює необхідну кількість глутамінової кислоти.



Продукти з глутаматом не можуть зашкодити мозку, – Супрун

Отже: якщо ви будете вживати невелику кількість вищеперерахованих продуктів, то це не зашкодить організму.

Що буде, якщо вживати надмірну кількість глутамат натрію

1. Цей складник переважно міститься у малопоживній їжі. Остання не має клітковини, вітамінів чи необхідних нам корисних речовин. Єдине, що людина отримує з неї – калорії та інтенсивний смак, що збільшує бажання їсти цю їжу ще.

2. Людині може стати погано. Так, глутамат в їжі не зв'язаний з білками. Тому він швидше проникає в кров, тому його концентрація різко зростає. Чутливим людям до цієї речовини може ставати погано. Натомість, природний глутамат їжі, який є в помідорах, грибах чи курятині, зв’язаний з білками. Він проникає в кров поступово без різкого зростання.

3. Через вміст натрію у людини може підвищуватися тиск, порушуватися робота нирок та серця. Тому людям із серцево-судинними хворобами слід уникати не лише солоної їжі, а й всього, що має багато натрію, в тому числі глутамату натрію.

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