Чи насправді шкідливі підсилювачі смаку та запаху: пояснює Супрун
Глутамат натрію — поширена харчова добавка, яка зустрічається у малопоживній їжі: чипсах, вермішелі миттєвого приготування, китайській їжі, соєвому соусі, грибах та курячому бульйоні.
Деякі ж люди після вживання таких продуктів можуть нарікати на головний біль, набряклість та почервоніння обличчя, нудоту, підвищене серцебиття, тощо.
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В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що глутамат натрію — це сіль глутамінової кислоти. Він підсилює бажання з’їсти більше такої їжі. Глутамат природно присутній в традиційних азійських стравах, і йому приписують смак насиченої запашної їжі "умамі", п‘ятий смак, окрім солодкого, солоного, кислого та гіркого.
Глутамінова кислота також один з найбільш поширених нейромедіаторів в мозку. Нейрони виділяють його, коли спілкуються між собою. Але багато глутамінової кислоти в мозку не на користь. Дослідження показали, що коли її понад міру — нейрони починають гинути.”
Тобто, продукти з глутаматом не можуть зашкодити мозку. Адже кислота, яку виробляє сіль, не надходить до центральної нервової системи – через те, що не долають бар’єр між кров‘ю та мозком. Мозок сам утворює необхідну кількість глутамінової кислоти.
Продукти з глутаматом не можуть зашкодити мозку, – Супрун
Отже: якщо ви будете вживати невелику кількість вищеперерахованих продуктів, то це не зашкодить організму.
Що буде, якщо вживати надмірну кількість глутамат натрію
1. Цей складник переважно міститься у малопоживній їжі. Остання не має клітковини, вітамінів чи необхідних нам корисних речовин. Єдине, що людина отримує з неї – калорії та інтенсивний смак, що збільшує бажання їсти цю їжу ще.
2. Людині може стати погано. Так, глутамат в їжі не зв'язаний з білками. Тому він швидше проникає в кров, тому його концентрація різко зростає. Чутливим людям до цієї речовини може ставати погано. Натомість, природний глутамат їжі, який є в помідорах, грибах чи курятині, зв’язаний з білками. Він проникає в кров поступово без різкого зростання.
3. Через вміст натрію у людини може підвищуватися тиск, порушуватися робота нирок та серця. Тому людям із серцево-судинними хворобами слід уникати не лише солоної їжі, а й всього, що має багато натрію, в тому числі глутамату натрію.
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