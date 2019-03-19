Чи насправді шкідливий хліб на дріжджах: відповідь Супрун

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Чи насправді шкідливий хліб на дріжджах
Чи насправді шкідливий хліб на дріжджах / unsplash.com

Існують помилкові твердження про те, що начебто від дріжджів болить живіт, можуть бути інфекції та навіть рак. Такі висловлювання найчастіше далекі від медицини та наукових досліджень.

Попри це, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: найбільше суперечок викликають дріжджі саме в хлібі.

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Коли мова йде про дріжджі, то мається на увазі різні штами мікроорганізмів. Все залежить від продукту.
Дріжджі додають до тіста, щоб воно було пухким та більш поживним. Коли хліб печеться, вуглекислий газ піднімається і робить в тісті дірочки.

Дріжджі додають до тіста, щоб воно було пухким та більш поживним
Дріжджі додають до тіста, щоб воно було пухким та більш поживним

Водночас закваска — теж мікроорганізми, це суміш молочнокислих бактерій та дріжджів. Вони розщеплюють мальтозу тіста і цукор з утворенням молочної кислоти та вуглекислого газу. Якщо спекти хліб без дріжджів, закваски чи соди він буде досить пласким.

 
Уляна Супрун
Крім пухкості дріжджі роблять хліб кориснішим — збагачують його вітамінами та амінокислотами. Зокрема в такому хлібі більше заліза. Коли тісто підходить, ферменти мікроорганізмів руйнують фітин борошна. Фітин – це сполука, що зв’язує іони заліза чи цинку, і робить їх недоступними для засвоєння в нашому кишківнику. Тому хліб на кислому тісті містить значно більше доступного заліза ”.

За високих температур дріжджі та спори гинуть, це навіть відбувається при незначному нагріванні. Тому Супрун радить не перейматись, що живі в хлібі можуть принести якусь шкоду — не варто.

Здуття та болі у животі після вживання хліба можуть виникнути через велику кількість вуглеводів та малу кількість клітковини.

Якщо ж ви хочете зробити раціон більш здоровим, тоді варто обирати цільнозерновий хліб. Він містить більше поживних речовин, вітамінів, мінералів та клітковини. Головне — добре його пережовуйте та запивайте.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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