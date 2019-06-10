Чи небезпечний псоріаз: симптоми та лікування

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Псоріаз: причини виникнення та лікування
Псоріаз: причини виникнення та лікування / pixabay.com

Хронічне захворювання псоріаз або лускатий лишай вражає шкіру, нігті та суглоби. Зазвичай, надокучлива хвороба проявляється у вигляді висипу з бляшок рожевого або червоного кольору.

Що таке псоріаз?

Псоріаз – це захворювання, яке вражає шкіру, роблячи її грубою і червоною. Часто на місці почервоніння з'являються білі лусочки. Цим хворіють приблизно 5% дорослого населення, розповів Філіп Кузьменко.

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З якихось причин імунна система дає неправильні сигнали клітинам верхніх шарів шкіри й ті починають посилено ділитися  утворюючи бляшки. При цьому клітини діляться частіше, а живуть менше – звідси й лущення.

Причини виникнення

Лікарі й гадки не мають, що є причиною псоріазу. Швидше за все, це генетичне захворювання (у 40% хворих на псоріаз хворіли родичі), але є й фактори ризику:

  1. стрес;
  2. куріння;
  3. ожиріння;
  4. алкоголь.

Псоріаз - симптоми та лікування

Які симптоми псоріазу?

Поява областей на шкірі, які сухі, червоні й покриті білими лусочками.
Як правило, висипання з'являються на шкірі голови, геніталіях, ліктях і т.п.
Свербіж в місцях висипання.
Проблеми з нігтями.

Діагностика псоріазу

Зазвичай, висипання є дуже характерними й діагноз не викликає сумнівів після огляду лікаря. Якщо вони сумніваються, то можуть взяти шматок відмерлої шкіри на аналізи, чи дійсно це псоріаз.

Що робити? Використовуйте густі зволожувальні креми для шкіри вони зменшать свербіж.

Лікування псоріазу 

Повністю псоріаз не можна вилікувати. Але його можна ввести в ремісію.В першу чергу потрібно усунути фактори ризику.
Потім, бляшки можна мастити різними мазями:

Гормональні мазі (кортикостероїди) – основа місцевого лікування. Уповільнюють ріст клітин і зменшують запалення.

Місцеві синтетичні аналоги вітаміну D.

Ретіноїди – препарати на основі вітаміну А.

Інгібітори кальциневрину – місцеві імуносупресори (пригнічують імунітет).

Зволожувальні креми можуть знімати симптоми псоріазу
Зволожувальні креми можуть знімати симптоми псоріазу

Також може допомогти прийом вітаміни групи D (є дані, що його дефіцит провокує псоріаз, але це не точно) і ультрафіолетове світло.

Ліки, які використовують у важких випадках:

  1. Імуносупресори (Метотрексат) – щоб вплинути на імунітет. Біда в тому, що разом з цим він і від хвороб захищати буде гірше.
  2. Рекомбінантні моноклональні антитіла (Адалімумаб) – теж по суті імуносупресори.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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