Чи небезпечний псоріаз: симптоми та лікування

Хронічне захворювання псоріаз або лускатий лишай вражає шкіру, нігті та суглоби. Зазвичай, надокучлива хвороба проявляється у вигляді висипу з бляшок рожевого або червоного кольору.

Що таке псоріаз?

Псоріаз – це захворювання, яке вражає шкіру, роблячи її грубою і червоною. Часто на місці почервоніння з'являються білі лусочки. Цим хворіють приблизно 5% дорослого населення, розповів Філіп Кузьменко.

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З якихось причин імунна система дає неправильні сигнали клітинам верхніх шарів шкіри й ті починають посилено ділитися утворюючи бляшки. При цьому клітини діляться частіше, а живуть менше – звідси й лущення.

Причини виникнення

Лікарі й гадки не мають, що є причиною псоріазу. Швидше за все, це генетичне захворювання (у 40% хворих на псоріаз хворіли родичі), але є й фактори ризику:

стрес; куріння; ожиріння; алкоголь.

Які симптоми псоріазу?

Поява областей на шкірі, які сухі, червоні й покриті білими лусочками.

Як правило, висипання з'являються на шкірі голови, геніталіях, ліктях і т.п.

Свербіж в місцях висипання.

Проблеми з нігтями.

Діагностика псоріазу

Зазвичай, висипання є дуже характерними й діагноз не викликає сумнівів після огляду лікаря. Якщо вони сумніваються, то можуть взяти шматок відмерлої шкіри на аналізи, чи дійсно це псоріаз.

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Що робити? Використовуйте густі зволожувальні креми для шкіри вони зменшать свербіж.

Лікування псоріазу

Повністю псоріаз не можна вилікувати. Але його можна ввести в ремісію.В першу чергу потрібно усунути фактори ризику.

Потім, бляшки можна мастити різними мазями:

Гормональні мазі (кортикостероїди) – основа місцевого лікування. Уповільнюють ріст клітин і зменшують запалення.

Місцеві синтетичні аналоги вітаміну D.

Ретіноїди – препарати на основі вітаміну А.

Інгібітори кальциневрину – місцеві імуносупресори (пригнічують імунітет).



Зволожувальні креми можуть знімати симптоми псоріазу

Також може допомогти прийом вітаміни групи D (є дані, що його дефіцит провокує псоріаз, але це не точно) і ультрафіолетове світло.

Ліки, які використовують у важких випадках:

Імуносупресори (Метотрексат) – щоб вплинути на імунітет. Біда в тому, що разом з цим він і від хвороб захищати буде гірше. Рекомбінантні моноклональні антитіла (Адалімумаб) – теж по суті імуносупресори.

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