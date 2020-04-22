Чи отримають лікарі обіцяні надбавки у 300%: відповідь експертки

В мережі почали ширитись повідомлення, що деякі лікарі країни імовірно не матимуть зарплатні через запуск другого етапу медреформи. Чи справді медпрацівники залишаться без грошей і що буде з обіцяними надбавками – читайте далі.

У зв'язку з прийнятими змінами до державного бюджету України щодо дофінансування програми медичних гарантів, зарплата для працівників фінансуватиметься з Фонду боротьби з коронавірусом. Про це в ефірі 24 каналу розповіла голова офісу реформ Академії медичних наук України Ірина Сисоєнко.

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"Проблема в тому, що органи державної влади запізнюються з певними рішеннями. Тому ті працівники, які повинні мати понад 300% надбавки за боротьбу з коронавірусом, кошти за березень отримуватимуть лише наприкінці квітня",– зазначила Сисоєнко.



Ірина Сисоєнко / Фото Wikipedia

Вона додала, що сьогодні на засіданні уряду мають прийняти механізм, яким буде передбачено формування надбавок за квітень. Планується, що головні лікарі визначатимуть, кому саме надавати надбавки.

Увага! Станом на 22 квітня в Україні підтвердили 6 592 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 467 нових випадків інфікування, з них – 107 медиків. Загалом в Україні вже 1245 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.

"Фінансова підтримка працівників має бути на першому місці, разом із засобами індивідуального захисту для того, щоб фізично зберегти життя кожного медика", – вважає Сисоєнко.

Що відомо про підвищення зарплат лікарям?У владній команді вирішили підвищити зарплати для лікарів і надати додаткові виплати тим, хто працює з хворими на коронавірус. Останні мали отримувати зарплату у розмірі 300%, а всі решта – 200%.



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