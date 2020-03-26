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Чи передається коронавірус через сльози

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Чи можна захворіти на коронавірус через сльози / Unsplash

Науковці взяли у хворих на коронавірус сльози та перевірили на наявність коронавірусу. Виявилося, що через сльози, скоріш за все, він не передасться іншій людині.

Вчені зібрали зразки слізної рідини у 17 пацієнтів з COVID-19. Забір проводилися від моменту появи перших симптомів і до повного одужання через 20 днів, пише financial express з посиланням на авторитетний медичний журнал Ophthalmology.

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Виявилося малоймовірним, що пацієнти з Covid-2019 можуть передавати цей вірус через свої сльози.


Коронавірус через сльози не передається / unsplash.com

Ні у кого з хворих не було кон'юнктивіту або рожевих очей, як повідомляли дослідники. А вразі відсутності цієї хвороби ризик передачі Covid-2019 через сльози дуже низький.

Крім того, бралися аналізи слизу з носа і горла за той же період. Ні аналізи вірусної культури, ні зворотна полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) не виявили наявність вірусу в сльозах. Отже, ризик зараження дійсно вкрай низький, хоча його поки не можна виключити зовсім.

А ось слиз в горлі й носі мав сліди вірусу. Але нам важливо захищати й очі від проникнення вірусу. Зараження може відбутися через них, якщо туди потраплять частинки вірусу з мокротою зараженої людини.


Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Профілактика захворювань Здоров’я очей Новини Здоров'я Лікування
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