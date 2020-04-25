Чи перекис водню допомагає лікувати COVID-19: відповідь Супрун

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун зруйнувала міф про те, що нібито перекис водню допомагає лікувати коронавірус COVID-19.

Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ексголова МОЗ нагадала, що перекис водню можна використовувати як засіб для механічного промивання відкритої рани або знезараження ураженої ділянки шкіри.

Немає жодних доказів його ефективності для загоєння ран та знищення бактерій і вірусів, зокрема,

– наголосила Супрун.

Ексміністерка додала, якщо пити перекис водню, як радять фейкові дослідження, можна заробити низку побічних ефектів, включно з ускладненим диханням чи непритомністю. Це може призвести й до смерті.

Як написали у "По той бік новин", пиття перекису може викликати опіки та ураження внутрішніх органів.

"Не слухайте горе-лікарів і будьте обережні із альтернативними та народними методами", – зазначили у "По той бік новин".



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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