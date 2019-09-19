Чи підходить дітям рослинне молоко – нові дослідження

Все більше людей відмовляються від коров'ячого молока на користь рослинного, додаючи його до кави, каш та десертів. Та чи підходить рослинне молоко дітям?

Не дивлячись на те, що вегетаріанський раціон названо вченими найкориснішим для здоров’я, фахівці все ще не визначились наскільки він підходить для дітей.

А ось щодо молока вчені все ж дійшли спільної думки – рослинне молоко з рису, кокосу чи вівса не підходить для дітей до 5 років.

Читайте також: Які корисні властивості рослинного молока

Спеціалісти зазначають, що рослинне молоко не забезпечує достатню кількість вітаміну D і кальцію.

"За останні кілька років інтерес до рослинного молока значно зріс. Все більше людей надають перевагу рослинному молоку з різних причин і побутує думка, що рослинне молоко рівноцінне коров’ячому, але це не так", – зазначають автори дослідження.



Коров'яче молоко багате вітаміном D та кальцієм

Якщо у дитини алергія на молочні продукти чи непереносимість лактози, батькам варто проконсультуватися з дієтологом, аби визначити, які продукти можуть поповнити нестачу корисних елементів.

Єдине рослинне молоко, яке допускають спеціалісти для раціону дітей – збагачене вітамінами соєве молоко.

Фахівці рекомендують дітям у віці від 1 до 2 років пити по дві-три чашки молока в день. У віці 2-3 років – не більше двох чашок знежиреного молока в день. У віці 4-5 років – не більше двох з половиною чашок.