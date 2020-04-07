Чи побудують в Україні тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус

Через поширення коронавірусу COVID-19 у світі деякі країни побудували тимчасові госпіталі для надання допомоги зараженим. Чи планується створення спеціалізованих лікарень – читайте далі.

Згадаємо, як в китайському місті Ухань, де зародився коронавірус, відкрили понад 10 імпровізованих лікарень. Крім того, в Китаї близько за 10 днів побудували госпіталь для хворих на COVID-19.

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Станом на 7 квітня, в Україні зафіксували 1462 випадків зараження, з них 45 – летальні. За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в країні існують ідеї про будівництво тимчасових лікарень.

"Наразі в МОЗ триває погодження наказу про тимчасові вимоги і рекомендації до розгортання тимчасових госпіталів для розміщення хворих з коронавірусною хворобою", – сказав Ляшко.

Тимчасові госпіталі в Україні відкриються для тих людей, у кого легкий перебіг хвороби, але вони не мають змоги самоізолюватися.

"Це дозволить нам якісніше проводити нагляд за хворим з коронавірусом", – пояснив головний санітарний лікар України.



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