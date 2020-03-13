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Чи покарають людей, які завищили ціни на антисептики та маски

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Завищені ціни на маски / barmer.de

Антимонопольний комітет проведе моніторинг цін на засоби від коронавірусу. Тих, хто завищують ціни – покарають.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".

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За його словами, прем'єр-міністр дав доручення антимонопольному комітету перевірити усі ціни на засоби індивідуального захисту та інші речі, які використовуються для протидії поширення коронавірусу.

 
Головний санітарно-епідеміологічний лікар
Віктор Ляшко
“Ми вже провели з антимонопольним комітетом зустріч. І я думаю якщо були такі випадки й вони будуть встановлені, то будуть певні стягнення та інші санкції на порушників законодавства”.

Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Віктор Ляшко Профілактика захворювань Лікування Здоров'я
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