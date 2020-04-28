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Тепла погода не послабить коронавірус, – МОЗ

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Тепло не знищить коронавірус
Тепло не знищить коронавірус / Unsplash

Температура повітря вище +25 градусів та сонячне проміння не зменшують активність коронавірусу. Тому ризик захворіти залишається високим.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я України.

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Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання,
– зазначили у відомстві. 

Крім того у Центр громадського здоров'я України спростували й інші міфи про коронавірус.

Коронавірус і алкоголь.Часте та надмірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різноманітних порушень в організмі. А у разі зараження, це може додатково ускладнити перебіг захворювання на COVID-19.

Сауна і гаряча ванна проти коронавірусу. Нормальна температура тіла тримається в межах 36,5 – 37,0 градусів незалежно від температури води у ванні або в душі. Занадто гаряча ванна або сауна може нашкодити здоров’ю та призвести до опіків шкіри.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні
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