Чи потрібен взагалі карантин: епідеміологи Британії та Швеції посперечалися про COVID-19

Через пандемію коронавірусу чимало країн ввели жорсткі карантинні обмеження, щоб зупинити стрімке розповсюдження інфекції і зменшити ризики зараження. Кардинально іншим підходом відрізняється Швеція. Чи потрібен карантин – посперечалися двоє епідеміологів.

Так, британський епідеміолог Ніл Фергюсон і шведський вчений Йоган Гізеке дали два інтерв'ю виданню Unherd.

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Позиція шведського епідеміолога Йогана Гізеке

У Швеції: замість того щоб закривати школи, магазини та виробництва, а також змушувати громадян сидіти вдома і не виходити на вулицю, уряд країни рекомендував залишатися у домівках лише пенсіонерам. Така політика країни під час пандемії для декого здалася божевільною, а для інших – правильною.

Як вважає шведський вчений Гізеке (тезово):

Політика Великої Британії щодо примусового карантину та інших європейських країн не ґрунтується на доказах,

Правильна політика полягає в захисті лише старих і слабких,

Початкова позиція Великобританії була кращою,

Будь-які подібні моделі карантину є сумнівною основою для публічної політики,

Результати зрештою будуть однаковими для всіх країн,

COVID-19 – це "легке захворювання" і схоже на грип ,

, Людей більше налякала новизна цієї хвороби,

Фактичний рівень летальності від Covid-19 становить 0,1%,

Як мінімум 50% населення як Великої Британії, так і Швеції, як виявиться, вже хворіли на хворобу, коли з'явиться масове тестування на антитіла.

Позиція британського епідеміолога Ніла Фергюсона

У Великій Британії, коли почалася епідемія коронавірусу, спершу не вводили карантин, вважаючи, що населення може виробити колективний імунітет. Однак, коли кількість хворих почала зростати, тоді оголосили чимало обмежень в країні.

Як вважає британський вчений Фергюсон (тезово):

У Швеції все ще спостерігається щоденне зростання смертності та захворюваності, тоді як у Британії кількість знизилася,

Показник летальності зараження у Великій Британії становить 0,8-0,9%,

Великобританія повинна використовувати південнокорейську модель боротьби з пандемією – без жорстких обмежень пересування, запровадивши масове тестування людей і поширення чесної інформації.

Стратегія блокування була ефективною, але вона не є стійкою в довгостроковій перспективі,

Карантин справив значний вплив на психічне здоров'я та соціальний рівень людей.

Ізоляція вразливих груп – це не реалістична стратегія.

Доти, доки не існує вакцини, всім доведеться зберігати соціальну дистанцію.

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