Чи потрібен жінкам секс і оргазм: відповідь лікаря

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Чи потрібен секс жінкам / stylishmayki.ru

Про те, що секс корисний для здоров'я – знають усі. Особливо часто секс "для здоров'я" радять жінкам. Та чи дійсно секс є панацеєю проти жіночих захворювань і чи можна померти через відсутність інтимного життя.

Лікарка акушер-гінеколог Тетяна Калиній розповіла чи справді жінкам, щоб бути здоровими, необхідний секс.

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Чи насправді жінкам потрібен секс та оргазм

На це запитання можна відповісти коротко: для задоволення – так, для здоров'я – ні.

Навколо цієї теми існує дуже багато міфів.

Ще тільки лінивий не чув про те, що секс знижує ризики інфарктів та інсультів; знижує рівень холестерину; сприяє пластичності тіла; спалює зайві калорії, а оргазмічний секс робить це все в геометричній прогресії.

Насправді, не все з цього переліку є правдою.

Відсутність оргазму в житті жінки не є катастрофою для здоров‘я і не сприяє "застою" крові в малому тазу, зазначає лікарка Тетяна Калиній.


Причин застою крові в малому тазі є багато, але відсутність сексу до них не відноситься

Якби  всі жіночі проблеми були лише від "застою крові" то абсолютна більшість хвороб не просто лікувались, а виліковувались б у спортзалі, але, на жаль, це не зовсім так: фіброміоми, поліпи матки, кисти яєчників, ендометріоз, гідросальпінкс діагностуються і в жінок, які ведуть активний спосіб життя. 

У чоловіків потреба в регулярному сім'явилиттю обґрунтована тим, що простаті потрібно періодично звільнятись від накопиченого соку; у жінок таких "накопичувачів" немає.


Відсутність сексу може бути причиною хвороби лише у випадку емоційного напруження та турбот щодо цього

Для жінки більш важливою є психологічно-емоційна складова і якщо відсутність або "погана якість" сексу веде до нервового напруження, емоційної нестабільності – це може стати поштовхом для багатьох (навіть не гінекологічних) хвороб, але це НЕ ЧЕРЕЗ "ЗАСТІЙ КРОВІ".

Відтак мучити себе думками типу "чи скоро я помру через відсутність інтиму?" – не слід! 

Любіться не для здоров‘я, а для задоволення!

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Жіноче здоров’я
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