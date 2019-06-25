Чи потрібно додатково вживати добавки селену: пояснення Супрун
Добавки селену – не панацея від усіх хвороб та не філософський камінь вічної молодості. Виробники цієї добавки значно перебільшують її користь для здоров’я.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: селен радять передусім як добавку до корму великої рогатої худоби і як добриво на збіднених ґрунтах, його високі дози в раціоні пов'язані з вищою смертністю.
Пояснення Супрун: Чи потрібно додатково пити вітамін B1
Помірні дози селену є безпечним та корисним, але хвороби він не лікує.
Які хвороби пов'язують з браком селену
Селеновмісних ферментів бракує при низці станів, як-от:
- Хвороби серця
- раку,
- чоловічого безпліддя,
- нейродегенеративних хворобах,
- синдрому подразненого кишківника та
- інших хворобах, що пов'язані із запаленням хвороби.
Дефіцит селену робить людей особливо вразливими до вірусів коксакі та прискорює прогрес ВІЛ-інфекції.
Селен може запобігати утворенню тромбів та розвитку атеросклеротичних бляшок, а в разі низки серцево-судинних хвороб спостерігається брак цих ферментів. Попри це, не всі клінічні дослідження підтверджують ефективність добавок селену у зниженні хвороб серця та судин. Селен не знижує ймовірність смертельних випадків.
Селен не знижує ймовірність смертельних випадків, – Супрун
Селен не входить до програми лікування чи профілактики хвороб серця, якщо людина адекватно харчується.
Існують дослідження, які підтверджують зв'язок селену та раку: більше селену — наче менший ризик. Але немає досліджень про дозу селену та не показана ефективність цих добавок. Селен не лікує рак.
Немає доказів ефективності цих добавок для вагітних жінок із клінічною і субклінічною нестачею гормонів щитоподібної залози.
При автоімунному тиреоїдиті теж не доведена ефективність селену.
У кого може виникати дефіцит селену
- Людей, що проходять тривалий гемодіаліз
- Веганів, що проживають на територіях, де бідні на селен ґрунти
- Людей, що живуть з ВІЛ, особливо в країнах, що розвиваються
- Людей, що тривалий час знаходяться на внутрішньовенному (парентеральному) годуванні
- Немовлят, що їдять суміш, не збагачену селеном, чи п'ють виключно материнське молоко, а матір споживає недостатньо селену.
- Людей, що проходять лікування статинами (препаратами для зниження рівня холестеролу) та аміноглікозидами.
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