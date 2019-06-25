Чи потрібно додатково вживати добавки селену: пояснення Супрун

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Чи потрібно додатково вживати добавки селену
Чи потрібно додатково вживати добавки селену / pinterest.com

Добавки селену – не панацея від усіх хвороб та не філософський камінь вічної молодості. Виробники цієї добавки значно перебільшують її користь для здоров’я.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: селен радять передусім як добавку до корму великої рогатої худоби і як добриво на збіднених ґрунтах, його високі дози в раціоні пов'язані з вищою смертністю.

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Помірні дози селену є безпечним та корисним, але хвороби він не лікує.

Які хвороби пов'язують з браком селену

Селеновмісних ферментів бракує при низці станів, як-от:

  • Хвороби серця
  • раку,
  • чоловічого безпліддя,
  • нейродегенеративних хворобах,
  • синдрому подразненого кишківника та
  • інших хворобах, що пов'язані із запаленням хвороби.

Дефіцит селену робить людей особливо вразливими до вірусів коксакі та прискорює прогрес ВІЛ-інфекції.

Селен може запобігати утворенню тромбів та розвитку атеросклеротичних бляшок, а в разі низки серцево-судинних хвороб спостерігається брак цих ферментів. Попри це, не всі клінічні дослідження підтверджують ефективність добавок селену у зниженні хвороб серця та судин. Селен не знижує ймовірність смертельних випадків.

Селен не знижує ймовірність смертельних випадків, – Супрун
Селен не знижує ймовірність смертельних випадків, – Супрун

Селен не входить до програми лікування чи профілактики хвороб серця, якщо людина адекватно харчується.

Існують дослідження, які підтверджують зв'язок селену та раку: більше селену — наче менший ризик. Але немає досліджень про дозу селену та не показана ефективність цих добавок. Селен не лікує рак.

 
Лікар Уляна Супрун
“Селенодефіцит може виглядати як гіпотиреоз — нестача гормонів щитоподібної залози. Адже селен потрібен для роботи ферментів синтезу цих гормонів. Ендемічний брак селену та йоду пов'язують із кретинізмом в дітей. Тож подекуди людям зі збільшеною щитоподібною залозою призначають препарати йоду та селену для запобігання нестачі. Але огляд в базі Cochrane повідомляє, що синергічного ефекту добавок йоду і селену в роботі щитоподібної залози не мають”.

Немає доказів ефективності цих добавок для вагітних жінок із клінічною і субклінічною нестачею гормонів щитоподібної залози.

При автоімунному тиреоїдиті теж не доведена ефективність селену.

У кого може виникати дефіцит селену

  1. Людей, що проходять тривалий гемодіаліз
  2. Веганів, що проживають на територіях, де бідні на селен ґрунти
  3. Людей, що живуть з ВІЛ, особливо в країнах, що розвиваються
  4. Людей, що тривалий час знаходяться на внутрішньовенному (парентеральному) годуванні
  5. Немовлят, що їдять суміш, не збагачену селеном, чи п'ють виключно материнське молоко, а матір споживає недостатньо селену.
  6. Людей, що проходять лікування статинами (препаратами для зниження рівня холестеролу) та аміноглікозидами.

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Уляна Супрун
“Ви можете витратити час і гроші, і зробити аналізи, що покажуть кількість ферментів, що містять селен, як-от позаклітинної глутатіон пероксидази і селенопротеїну Р. Але наразі ці аналізи не рекомендує жоден протокол”.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун
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