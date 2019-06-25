Чи потрібно додатково вживати добавки селену: пояснення Супрун

Добавки селену – не панацея від усіх хвороб та не філософський камінь вічної молодості. Виробники цієї добавки значно перебільшують її користь для здоров’я.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: селен радять передусім як добавку до корму великої рогатої худоби і як добриво на збіднених ґрунтах, його високі дози в раціоні пов'язані з вищою смертністю.

Пояснення Супрун: Чи потрібно додатково пити вітамін B1

Помірні дози селену є безпечним та корисним, але хвороби він не лікує.

Які хвороби пов'язують з браком селену

Селеновмісних ферментів бракує при низці станів, як-от:

Хвороби серця

раку,

чоловічого безпліддя,

нейродегенеративних хворобах,

синдрому подразненого кишківника та

інших хворобах, що пов'язані із запаленням хвороби.

Дефіцит селену робить людей особливо вразливими до вірусів коксакі та прискорює прогрес ВІЛ-інфекції.

Селен може запобігати утворенню тромбів та розвитку атеросклеротичних бляшок, а в разі низки серцево-судинних хвороб спостерігається брак цих ферментів. Попри це, не всі клінічні дослідження підтверджують ефективність добавок селену у зниженні хвороб серця та судин. Селен не знижує ймовірність смертельних випадків.



Селен не знижує ймовірність смертельних випадків, – Супрун

Селен не входить до програми лікування чи профілактики хвороб серця, якщо людина адекватно харчується.

Існують дослідження, які підтверджують зв'язок селену та раку: більше селену — наче менший ризик. Але немає досліджень про дозу селену та не показана ефективність цих добавок. Селен не лікує рак.

Лікар Уляна Супрун “Селенодефіцит може виглядати як гіпотиреоз — нестача гормонів щитоподібної залози. Адже селен потрібен для роботи ферментів синтезу цих гормонів. Ендемічний брак селену та йоду пов'язують із кретинізмом в дітей. Тож подекуди людям зі збільшеною щитоподібною залозою призначають препарати йоду та селену для запобігання нестачі. Але огляд в базі Cochrane повідомляє, що синергічного ефекту добавок йоду і селену в роботі щитоподібної залози не мають”.

Немає доказів ефективності цих добавок для вагітних жінок із клінічною і субклінічною нестачею гормонів щитоподібної залози.

При автоімунному тиреоїдиті теж не доведена ефективність селену.

У кого може виникати дефіцит селену

Людей, що проходять тривалий гемодіаліз Веганів, що проживають на територіях, де бідні на селен ґрунти Людей, що живуть з ВІЛ, особливо в країнах, що розвиваються Людей, що тривалий час знаходяться на внутрішньовенному (парентеральному) годуванні Немовлят, що їдять суміш, не збагачену селеном, чи п'ють виключно материнське молоко, а матір споживає недостатньо селену. Людей, що проходять лікування статинами (препаратами для зниження рівня холестеролу) та аміноглікозидами.

Уляна Супрун “Ви можете витратити час і гроші, і зробити аналізи, що покажуть кількість ферментів, що містять селен, як-от позаклітинної глутатіон пероксидази і селенопротеїну Р. Але наразі ці аналізи не рекомендує жоден протокол”.

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