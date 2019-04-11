Чи потрібно мити яйця перед вживанням

Яйця – це незамінний продукт, який приносить багато користі для організму. Та чи варто їх змочувати перед споживанням?

Дехто радить замочувати, оскільки це може знизити ризик сальмонельоз.

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За словами лікаря-гастроентеролога Олексія Парамонова, це може дещо знизити ризик сальмонельозу. Але не гарантувати захист від нього. Навіть при непошкодженій шкаралупі сальмонела може бути всередині.

Тому єдиний вихід – термічна обробка.

Експерти з США радять купувати яйця у перевіреного виробника, перевіряти цілісність шкаралупи, готувати їх при температурі 100 і вище градусів. А от щодо миття перед вживанням, то такої рекомендації немає.

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