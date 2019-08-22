Чи потрібно перевірятись чоловікам, які мають постійного сексуального партнера

Всі знають про презервативи й безпечний секс. Але життя повне несподіванок. Щоб не переживати за свою чоловічу гідність, краще час від часу здавати аналізи.

А регулярна перевірка потрібна для тих, хто перебуває у групі ризику. У неї входять ті, хто:

Читайте також: Секс з незнайомцем: які варто здати аналізи опісля

вже хворів ІПСШ в минулому, займається сексом без презерватива з новими партнерами, займається сексом з іншими чоловіками, перебуває у відкритих відносинах: коли постійний партнер займається сексом з іншими чоловіками або жінками, займається груповим сексом, має ВІЛ-позитивний статус, вживає наркотики внутрішньовенно або через ніс, працює у сфері секс-послуг.

Але якщо ви відповідально ставитесь до свого здоров'я, регулярні перевірки на ІПСШ не будуть зайвими. ВІЛ має довгий інкубаційний період – до 1 року, тому на початку відносин аналізи можуть негативними. А з часом вірус може себе проявити.

Що робити, якщо ви не довіряєте партнеру?

Щоб виключити зараження, вам доведеться здати аналізи тричі:

Через тиждень після підозрілого статевого контакту – два окремих мазки з уретри (навіть якщо нічого не турбує):

на мікроскопію ("загальний мазок"), для визначення збудників гонореї, хламідіозу, трихомоніазу, мікоплазми геніталіум, вірусів простого герпесу, вірусу папіломи людини 16 і 18 типів методом ПЛР.

Через 1-1,5 місяця здати кров з вени на сифіліс та гепатити.

Через 3 місяці – кров на ВІЛ і повторно на сифіліс та гепатити.

Що не допоможе?

Для "профілактики" вводити розчини антисептиків в сечовипускальний канал. Цей метод не має доведеної ефективності та може сприяти подальшому поширенню інфекції.

Приймати антибактеріальні та противірусні препарати. Це здається хорошою ідеєю, але може негативно позначитися на результаті аналізів.

Бігти в лабораторію відразу після незахищеного сексу. Аналіз виявить інфекцію, тільки коли концентрація шкідливих мікробів в організмі досягне певного рівня. На це потрібно як мінімум кілька днів.

Соромитися йти до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.