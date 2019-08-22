Чи потрібно перевірятись чоловікам, які мають постійного сексуального партнера

400 Читать новость на русском
Чи потрібно перевірятись чоловікам, які мають постійного сексуального партнера

Всі знають про презервативи й безпечний секс. Але життя повне несподіванок. Щоб не переживати за свою чоловічу гідність, краще час від часу здавати аналізи.

А регулярна перевірка потрібна для тих, хто перебуває у групі ризику. У неї входять ті, хто:

Читайте також: Секс з незнайомцем: які варто здати аналізи опісля

  1. вже хворів ІПСШ в минулому,
  2. займається сексом без презерватива з новими партнерами,
  3. займається сексом з іншими чоловіками,
  4. перебуває у відкритих відносинах: коли постійний партнер займається сексом з іншими чоловіками або жінками,
  5. займається груповим сексом,
  6. має ВІЛ-позитивний статус,
  7. вживає наркотики внутрішньовенно або через ніс,
  8. працює у сфері секс-послуг.

Але якщо ви відповідально ставитесь до свого здоров'я, регулярні перевірки на ІПСШ не будуть зайвими. ВІЛ має довгий інкубаційний період – до 1 року, тому на початку відносин аналізи можуть негативними. А з часом вірус може себе проявити.

Після незахищеного сексу потрібно тричі здати аналізи

Що робити, якщо ви не довіряєте партнеру? 

Щоб виключити зараження, вам доведеться здати аналізи тричі:

Через тиждень після підозрілого статевого контакту – два окремих мазки з уретри (навіть якщо нічого не турбує):
на мікроскопію ("загальний мазок"), для визначення збудників гонореї, хламідіозу, трихомоніазу, мікоплазми геніталіум, вірусів простого герпесу, вірусу папіломи людини 16 і 18 типів методом ПЛР.

Через 1-1,5 місяця здати кров з вени на сифіліс та гепатити.

Через 3 місяці – кров на ВІЛ і повторно на сифіліс та гепатити.

Що не допоможе? 

Для "профілактики" вводити розчини антисептиків в сечовипускальний канал. Цей метод не має доведеної ефективності та може сприяти подальшому поширенню інфекції.

via GIPHY

Приймати антибактеріальні та противірусні препарати. Це здається хорошою ідеєю, але може негативно позначитися на результаті аналізів.

Бігти в лабораторію відразу після незахищеного сексу. Аналіз виявить інфекцію, тільки коли концентрація шкідливих мікробів в організмі досягне певного рівня. На це потрібно як мінімум кілька днів. 

Соромитися йти до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 21 серпня: коли оголосять нового прем’єра, звільнення полонених, Путін у G8
сьогодні
3047
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я ВІЛ Секс
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
27860
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 21007
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 10221
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
17 серпня 08:43 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 4046
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
12 серпня 19:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 22096
Новини
Більше новин
Залиште відгук