Чи потрібно пити ліки для розрідження мокротиння

Осінь – сезон застуд чи ГРВІ. Тому батьки завчасно купують ліки, які допоможуть швидко побороти хворобу.

Деякі батьки при тривалому кашлю можуть купити муколітики – засоби для розрідження мокротиння, пише педіатр, дитячий пульмонолог Олена Орлова.

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Призначення муколітиків – полегшення хронічних і серйозних захворюваннях, що супроводжуються утворенням густого мокротиння, яке треба виводити з легень, щоб не заважати їм виконувати свою функцію. Наприклад, активно вони використовуються при муковісцидозі.

Але людей з хронічними захворюваннями легенів хоч і немало, але куди менше, ніж людей з ГРВІ.

Тому виробникам муколітиків хотілося б, щоб їх використовували не тільки в пульмонології, але і при лікуванні кашлю при ГРВІ.

Чи ефективні муколітики при ГРВІ

Лікар зазначила, що запобігти пневмонії або бронхіту вони не можуть. Те, що без них мокроти опустяться в легені або ж не вийдуть – неправда.



Муколітики не можуть запобігти пневмонії або бронхіту

У муколітиків є побічні ефекти – найчастіше з боку шлунково-кишкового тракту. До прикладу, якщо раніше дитина просто кашляла, то з вживанням муколітиків може виникнути бронхоспазм і лихоманка.

Бронхоспазм – що це? Це спазм бронхів внаслідок алергічної реакції, при обструктивному бронхіті чи при астмі. Бронхоспазм може бути частковим (парціальним) і повним (тотальним). Під час тотального бронхоспазму дихання майже немає.

Призначати дітям муколітики, особливо до року – не потрібно. При цьому слизу стає більше, а нормально відкашляти діти його не можуть.

У маленьких дітей в принципі слабкий кашльовий поштовх, оскільки для цього потрібні м'язові зусилля. Тому вживання муколітиків не полегшує дитині стан при ГРВІ, а навпаки – погіршує його.

Авторитетні джерела категорично не рекомендують муколітики для дітей молодше 2 років через ризик погіршення стану. Лікар не радить давати дітям муколітики при ГРВІ.

Пам'ятайте – при застуді не варто пити жодних препаратів, достатньо дотримуватися постільного режиму та пити багато теплих напоїв.

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