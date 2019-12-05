Чи потрібно промивати ніс при нежитю

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Промивання носа / unsplash.com

Так, потрібно. Це допоможе швидше одужати. Соляний розчин допомагає вивільнити слиз, а з ним грибки, віруси та бактерії.

Але перед промиванням потрібно застосувати судинозвужувальні краплі. Ніс закладає тому, що в ньому виникає набряк: судини розширюються і заважають дихати, а слизу – виходити. 

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Але! Ці препарати не можна використовувати довше 5 днів, краще 3-4. Оскільки вони викликають звикання, яке важко піддається лікуванню і в більшості випадків потребує операції. 

Щоб не робити рекламу препаратам, назвемо діючі речовини: ксилометазолін, нафазолін, оксиметазолін, фенілефрин. Цікаво, що залежно від виробника ціни можуть відрізнятися в рази. 

Промивання носа
Промивання носа допоможе швидше одужати

Для чого промивати нас?

Сам по собі соляний розчин не лікує. Він змиває соплі, а разом з ними – віруси, мертві клітини та інші шкідливі речі. Тому хвороба триває трохи коротше ніж зазвичай.

Для промивання можна використовувати звичайний фізичний розчин. Або купити в аптеці препарати, які створені спеціально для цього. Вони одразу обладнані спеціальними засобами для зручного використання.

Від редакції: ми пишемо статті про ліки, щоб ви не нашкодили собі, не витрачали гроші на недієві препарати й краще уявляли, що приблизно очікувати на консультації лікаря. Але ми не хочемо, щоб ви займалися самолікуванням. Звертайтеся до фахівця, якщо захворіли, не бійтесь запитувати, чому вам призначили саме ці ліки та просіть заміну, якщо це гомеопатія або БАДи (а ще краще замініть лікаря, який таку маячню виписує). Також завжди читайте інструкцію до препаратів, звертайте особливу увагу на протипоказання і радьтеся зі спеціалістом при найменших сумнівах (фармацевт не може призначати лікування, тому в аптеці краще не радитись).

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Міфи про здоров'я Грип в Україні
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