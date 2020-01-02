Чи потрібно робити детокс після свят, – Уляна Супрун

Після свят людям хочеться легкості, схуднення та очищення. Натомість приватні клініки, санаторії та "інста-блогери" пропонують різні програми очищення і детоксикації, але чи коштують ці послуги часу, заощаджень та зусиль?

Про дію детоксикації розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

До теми: Що потрібно їсти для здоров'я судин, – Супрун

Насправді, точного визначення про те, що таке токсини – немає. Самі ж люди, що пропагують детоксикацію, що завгодно називають цим терміном: бактерії, віруси, алергени та псевдоалергени.

Це лише вдалий маркетинговий хід, тому медицини аж ніяк не стосується. У тілі людини є низка ферментів, печінка, нирки, легені та кишківник, що знешкоджують та виводять різні сполуки, які опинилися в організмі з різноманітних причин.

Найкраще, що ви можете зробити в цьому випадку – вберегти свій організм та не робити новорічну "інтоксикацію". Вчасно припиняйте їсти, віддавайте перевагу овочам та фруктам, пийте вдосталь води, мийте руки, не куріть, не їжте вночі, не допускайте важкості в шлунку, не налягайте на алкоголь та залишіть, нарешті, салати з майонезами у 1980-х роках.

Ягоди, свіжовижатий сік буряка, імбиру, яблук і моркви, мелений льон, капуста цибуля, часник та спеції й справді активують наші власні системи детоксикації, але вони не є протиотрутою.

Що можна зробити?

Алкоголь та оцтовий альдегід – справді токсичні речовини. Й зауважте, що чим більше ви його п'єте, тим робите тільки гірше. Тому потрібно просто не вживати спиртне, або ж обійтись лише одним келихом, а далі пити лише воду.

Запам'ятайте, що активоване вугілля не запобігає отруєнню алкоголем, ціанідом чи важкими металами, а також не сприяє травленню. У випадку отруєння іншими сполуками його варто вжити впродовж години. Дорослим потрібно близько 50 грам, дітям – 0,5-1 грам на кілограм ваги. Тому легше просто не переїдати та не напиватися.

Куріння забруднює наші легені – клітини макрофаги поглинають дрібноперсні часточки, які або гинуть на місці, або ж виділяють про-запальні молекули й тягнуть той бруд до лімфатичних вузлів. Тому не куріть, придбайте зволожувач повітря та респіратор на випадок, якщо у місті буде знову високий рівень смогу в повітрі.

Атеросклеротичні бляшки в судинах не можна просто взяти та почистити. Для того, аби підтримати або ж хоч якось налагодити стан судин, потрібно вкрай змінити спосіб життя. Якщо це не допомагає – лікар назначає операцію або виписує сатини, які потрібно приймати все життя.

Якщо є "животик", це називається вісцеральним жиром та означає, що у людини є хронічне запалення, схильність до атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб. Це не нормальне явище, яке нікуди не зникне за три дні в санаторії. Втім ви можете налагодити харчування, сон та робити фізичні вправи – це допомагає.

Обмежте споживання червоного м'яса та ковбасних виробів, віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені, горіхам, злакам і бобовим – це головна запорука здорового кишківника та "чистоти шлунку".

Хронічний стрес призводить до порушення сну, серцево-судинних хвороб, захворювань шлунково-кишкового тракту, передчасного старіння шкіри та гибелі нейронів. Й не потрібно здавати купу аналізів, просто спіть достатньо годин на добу, проаналізуйте своє життя (можна й з психотерапевтом) та складіть план, що варто в ньому змінити.

Хронічна хвороба нирок є причиною накопичення в крові так званих уремічних токсинів, які повинні покидати організм разом із сечею. Це ціла група сполук різної молекулярної маси та розчинності, й вода з лимоном, пшоном чи соки тут не допоможуть. Якщо маєте хронічну хворобу нирок, регулярно ходіть до лікаря, здавайте аналізи та лікуйтеся відповідно до діагнозу.

Інтровертам притаманні втома та виснаження після інтенсивного спілкування. Знайте свої потреби в кількості соціальних контактів та вмійте вчасно усамітнюватись, аби уникнути "соціального похмілля". Не варто знущатися з себе, якщо "тусівки" та балаканина – не ваше.

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