Чи потрібно робити детокс після свят, – Уляна Супрун
Після свят людям хочеться легкості, схуднення та очищення. Натомість приватні клініки, санаторії та "інста-блогери" пропонують різні програми очищення і детоксикації, але чи коштують ці послуги часу, заощаджень та зусиль?
Про дію детоксикації розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
До теми: Що потрібно їсти для здоров'я судин, – Супрун
Насправді, точного визначення про те, що таке токсини – немає. Самі ж люди, що пропагують детоксикацію, що завгодно називають цим терміном: бактерії, віруси, алергени та псевдоалергени.
Це лише вдалий маркетинговий хід, тому медицини аж ніяк не стосується. У тілі людини є низка ферментів, печінка, нирки, легені та кишківник, що знешкоджують та виводять різні сполуки, які опинилися в організмі з різноманітних причин.
Найкраще, що ви можете зробити в цьому випадку – вберегти свій організм та не робити новорічну "інтоксикацію". Вчасно припиняйте їсти, віддавайте перевагу овочам та фруктам, пийте вдосталь води, мийте руки, не куріть, не їжте вночі, не допускайте важкості в шлунку, не налягайте на алкоголь та залишіть, нарешті, салати з майонезами у 1980-х роках.
Ягоди, свіжовижатий сік буряка, імбиру, яблук і моркви, мелений льон, капуста цибуля, часник та спеції й справді активують наші власні системи детоксикації, але вони не є протиотрутою.
Що можна зробити?
- Алкоголь та оцтовий альдегід – справді токсичні речовини. Й зауважте, що чим більше ви його п'єте, тим робите тільки гірше. Тому потрібно просто не вживати спиртне, або ж обійтись лише одним келихом, а далі пити лише воду.
- Запам'ятайте, що активоване вугілля не запобігає отруєнню алкоголем, ціанідом чи важкими металами, а також не сприяє травленню. У випадку отруєння іншими сполуками його варто вжити впродовж години. Дорослим потрібно близько 50 грам, дітям – 0,5-1 грам на кілограм ваги. Тому легше просто не переїдати та не напиватися.
- Куріння забруднює наші легені – клітини макрофаги поглинають дрібноперсні часточки, які або гинуть на місці, або ж виділяють про-запальні молекули й тягнуть той бруд до лімфатичних вузлів. Тому не куріть, придбайте зволожувач повітря та респіратор на випадок, якщо у місті буде знову високий рівень смогу в повітрі.
- Атеросклеротичні бляшки в судинах не можна просто взяти та почистити. Для того, аби підтримати або ж хоч якось налагодити стан судин, потрібно вкрай змінити спосіб життя. Якщо це не допомагає – лікар назначає операцію або виписує сатини, які потрібно приймати все життя.
- Якщо є "животик", це називається вісцеральним жиром та означає, що у людини є хронічне запалення, схильність до атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб. Це не нормальне явище, яке нікуди не зникне за три дні в санаторії. Втім ви можете налагодити харчування, сон та робити фізичні вправи – це допомагає.
- Обмежте споживання червоного м'яса та ковбасних виробів, віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені, горіхам, злакам і бобовим – це головна запорука здорового кишківника та "чистоти шлунку".
- Хронічний стрес призводить до порушення сну, серцево-судинних хвороб, захворювань шлунково-кишкового тракту, передчасного старіння шкіри та гибелі нейронів. Й не потрібно здавати купу аналізів, просто спіть достатньо годин на добу, проаналізуйте своє життя (можна й з психотерапевтом) та складіть план, що варто в ньому змінити.
- Хронічна хвороба нирок є причиною накопичення в крові так званих уремічних токсинів, які повинні покидати організм разом із сечею. Це ціла група сполук різної молекулярної маси та розчинності, й вода з лимоном, пшоном чи соки тут не допоможуть. Якщо маєте хронічну хворобу нирок, регулярно ходіть до лікаря, здавайте аналізи та лікуйтеся відповідно до діагнозу.
- Інтровертам притаманні втома та виснаження після інтенсивного спілкування. Знайте свої потреби в кількості соціальних контактів та вмійте вчасно усамітнюватись, аби уникнути "соціального похмілля". Не варто знущатися з себе, якщо "тусівки" та балаканина – не ваше.
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