Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити

Перевірити наявність імунітету від вірусів кору, краснухи й паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів на наявність антитіл класу IgG.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомив Олександр Заіка, завідувач відділу стратегії імунізації, епідеміолог Програми підготовки з інтрервенційної (прикладної) епідеміології Центру громадського здоров'я МОЗ України.

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Як здати аналізи? Перед дослідженням необхідно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або терапевта, який надасть направлення до лабораторії та проінформує про вимоги у підготовці до здачі проб крові.

Скільки коштує? Вартість дослідження необхідно уточнювати безпосередньо в лабораторії, послугами якої плануєте скористатися.

Де роблять аналізи? Такий вид дослідження проводиться вірусологічними лабораторіями лабораторних центрів МОЗ за наявності необхідних імуноферментних тест-систем, а також надається як послуга приватними лабораторіями, які повинні мати ліцензію на даний вид досліджень.



Симптоми кору

Як зрозуміти результати на антитіла? Результати лабораторного досліджень може оцінити лише лікар.

Коли варто робити щеплення від кору без аналізу? Щеплення проти кору потрібно робити без попереднього дослідження на наявність імунітету до кору, якщо:

При надходженні термінів проведення щеплень відповідно за Календарем – в 1 і 6 років. У разі, якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, необхідно отримати щеплення якомога швидше.

Відсутні дані в медичній документації про отримання двох щеплень для профілактики кору (відсутні 2 дози, або в анамнезі 1 доза щеплення проти кору), або не мають зазначеного в анамнезі перенесеного кору (для дорослих);

Чи можна захворіти на кір, якщо зробив щеплення? Імовірність щодо відсутності формування імунітету після 2 доз щеплень проти кору існує, оскільки у 5 % осіб є генетично обумовлена недостатня імунна відповідь на вакцинний антиген, а також зниження імунітету з часом після вакцинації. Однак, у випадку захворювання на кір щеплених осіб хвороба протікає більш легко, ніж у нещеплених.

Що треба знати про кір: дивіться відео

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