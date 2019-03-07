Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити

172 Читать новость на русском
Як дізнатися чи є імунітет до кору
Як дізнатися чи є імунітет до кору / pixabay.com

Перевірити наявність імунітету від вірусів кору, краснухи й паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів на наявність антитіл класу IgG.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомив Олександр Заіка, завідувач відділу стратегії імунізації, епідеміолог Програми підготовки з інтрервенційної (прикладної) епідеміології Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Читайте також: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

Як здати аналізи? Перед дослідженням необхідно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або терапевта, який надасть направлення до лабораторії та проінформує про вимоги у підготовці до здачі проб крові.

Скільки коштує? Вартість дослідження необхідно уточнювати безпосередньо в лабораторії, послугами якої плануєте скористатися.

Де роблять аналізи? Такий вид дослідження проводиться вірусологічними лабораторіями лабораторних центрів МОЗ за наявності необхідних імуноферментних тест-систем, а також надається як послуга приватними лабораторіями, які повинні мати ліцензію на даний вид досліджень.

Кір в Україні
Симптоми кору

Як зрозуміти результати на антитіла? Результати лабораторного досліджень може оцінити лише лікар.

Коли варто робити щеплення від кору без аналізу? Щеплення проти кору потрібно робити без попереднього дослідження на наявність імунітету до кору, якщо:

  • При надходженні термінів проведення щеплень відповідно за Календарем – в 1 і 6 років. У разі, якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, необхідно отримати щеплення якомога швидше.
  • Відсутні дані в медичній документації про отримання двох щеплень для профілактики кору (відсутні 2 дози, або в анамнезі 1 доза щеплення проти кору), або не мають зазначеного в анамнезі перенесеного кору (для дорослих);

Чи можна захворіти на кір, якщо зробив щеплення? Імовірність щодо відсутності формування імунітету після 2 доз щеплень проти кору існує, оскільки у 5 % осіб є генетично обумовлена недостатня імунна відповідь на вакцинний антиген, а також зниження імунітету з часом після вакцинації. Однак, у випадку захворювання на кір щеплених осіб хвороба протікає більш легко, ніж у нещеплених.

Що треба знати про кір: дивіться відео

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
За безчинства на Донбасі цю VIP-терористку потрібно садити у тюрму, – генерал про Світлану Дрюк
сьогодні
3017
Теги: Публікації Статті Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Кір Вакцина Профілактика захворювань Медицина
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
сьогодні 19:41 Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
169
Як вилікувати захворювання спини без ліків
5 березня 21:00 Як вилікувати захворювання спини без ліків
Олександр Бевза 2056
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
4 березня 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 1837
Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
3 березня 19:41 Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
Катерина Петренко 3479
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
2 березня 12:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 3735
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук