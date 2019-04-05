Чи потрібно їсти щодня суп та інші перші страви: відповідь дієтолога
5 квітня відзначають Міжнародний день супу. Про корисність супів та інших перших страв ми зазвичай чуємо від старшого покоління. Все це йде з минулого, коли їсти не було нічого.
Тож чи насправді такий корисний суп і чи є він обовязковим у раціоні людини, яка хоче правильно харчуватися – пояснює дієтолог Катерина Павлова.
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Насправді ж супи, борщі – не обов'язковий елемент здорового харчування. Раніше супи були в пошані. Якщо вдавалося знайти якусь кістку і щось з неї виварити, це був уже бенкет.
Але, за словами експерта, ми живемо в часи надмірного споживання, а не нестачі його.
Якщо ж любите їсте перші страви – то не варто від них відмовлятися. Якщо ж не любите – не варто себе змушувати. Найкраще готувати чи їсти овочеві супи. У такому відварі дуже багато вітамінів і мікроелементів. Готуйте легкий суп, без засмажки.
При хворобах шлунково-кишкового тракту можна їсти і м’ясні бульйони.
Дієтолог не радить їсти перші страви гарячими. Окріп обпікає стравохід, на постійній основі така травматизація призводить до ризику раку стравоходу. У народів, які звикли пити гарячий чай, у багато разів частіше зустрічається рак стравоходу.
Не варто замовляти супи у ресторанах та кафе, якщо ви не впевнені у їх якості.
Альтернативою м’ясним супам є рибна юшка з хорошої риби.
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