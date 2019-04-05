Чи потрібно їсти щодня суп та інші перші страви: відповідь дієтолога

5 квітня відзначають Міжнародний день супу. Про корисність супів та інших перших страв ми зазвичай чуємо від старшого покоління. Все це йде з минулого, коли їсти не було нічого.

Тож чи насправді такий корисний суп і чи є він обовязковим у раціоні людини, яка хоче правильно харчуватися – пояснює дієтолог Катерина Павлова.

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Насправді ж супи, борщі – не обов'язковий елемент здорового харчування. Раніше супи були в пошані. Якщо вдавалося знайти якусь кістку і щось з неї виварити, це був уже бенкет.

Але, за словами експерта, ми живемо в часи надмірного споживання, а не нестачі його.

Якщо ж любите їсте перші страви – то не варто від них відмовлятися. Якщо ж не любите – не варто себе змушувати. Найкраще готувати чи їсти овочеві супи. У такому відварі дуже багато вітамінів і мікроелементів. Готуйте легкий суп, без засмажки.

Дієтолог Катерина Павлова “ М'ясний бульйон — сумнівна користь. Багато екстрактивних речовин містяться у відварі, тобто все найшкідливіше з м'яса – у відвар. Якщо ще й магазинне м'ясо – то там можуть бути антибіотики. М'ясні супи готуйте на другому бульйоні й лише з домашнього м’яса. Для цього варто відварити м'ясо 30 хвилин, воду злити і все варити разом з овочами ”.

При хворобах шлунково-кишкового тракту можна їсти і м’ясні бульйони.

Дієтолог не радить їсти перші страви гарячими. Окріп обпікає стравохід, на постійній основі така травматизація призводить до ризику раку стравоходу. У народів, які звикли пити гарячий чай, у багато разів частіше зустрічається рак стравоходу.

Не варто замовляти супи у ресторанах та кафе, якщо ви не впевнені у їх якості.

Альтернативою м’ясним супам є рибна юшка з хорошої риби.

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