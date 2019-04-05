Чи потрібно їсти щодня суп та інші перші страви: відповідь дієтолога

4124 Читать новость на русском
Чому не потрібно їсти щодня супи, бульйони, борщі
Чому не потрібно їсти щодня супи, бульйони, борщі / unsplash.com

5 квітня відзначають Міжнародний день супу. Про корисність супів та інших перших страв ми зазвичай чуємо від старшого покоління. Все це йде з минулого, коли їсти не було нічого.

Тож чи насправді такий корисний суп і чи є він обовязковим у раціоні людини, яка хоче правильно харчуватися – пояснює дієтолог Катерина Павлова.

Читайте також: 20 міфів про здоровий спосіб життя, які насправді не працюють

Насправді ж супи, борщі – не обов'язковий елемент здорового харчування. Раніше супи були в пошані. Якщо вдавалося знайти якусь кістку і щось з неї виварити, це був уже бенкет.

Але, за словами експерта, ми живемо в часи надмірного споживання, а не нестачі його.

Якщо ж любите їсте перші страви – то не варто від них відмовлятися. Якщо ж не любите – не варто себе змушувати. Найкраще готувати чи їсти овочеві супи. У такому відварі дуже багато вітамінів і мікроелементів. Готуйте легкий суп, без засмажки.

 
Дієтолог Катерина Павлова
М'ясний бульйон — сумнівна користь. Багато екстрактивних речовин містяться у відварі, тобто все найшкідливіше з м'яса – у відвар. Якщо ще й магазинне м'ясо – то там можуть бути антибіотики. М'ясні супи готуйте на другому бульйоні й лише з домашнього м’яса. Для цього варто відварити м'ясо 30 хвилин, воду злити і все варити разом з овочами ”.

При хворобах шлунково-кишкового тракту можна їсти і м’ясні бульйони.

via GIPHY

Дієтолог не радить їсти перші страви гарячими. Окріп обпікає стравохід, на постійній основі така травматизація призводить до ризику раку стравоходу. У народів, які звикли пити гарячий чай, у багато разів частіше зустрічається рак стравоходу.

Не варто замовляти супи у ресторанах та кафе, якщо ви не впевнені у їх якості.

Альтернативою м’ясним супам є рибна юшка з хорошої риби.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Зеленський пояснив, чому не здав аналізи на "Олімпійському" разом з Порошенком
сьогодні
7773
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1274
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5178
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 4118
Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
31 березня 17:41 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
Олександр Бевза 4744
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
31 березня 10:30 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 1217
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук