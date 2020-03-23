Чи пов'язана висока смертність від пневмонії в Україні з коронавірусом

Згідно з Держстатом, у січні 2019 року від легеневої пневмонії в Україні померла 621 людина, лише 13 з яких від грипу. У багатьох випадках причина смерті була зазначена, як пневмонія неясного генезу та вірусно-бактеріальна пневмонія.

Під час прес-брифінгу МОЗ заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів причину такої статистики.

Важливо Усіх померлих від пневмонії в Україні перевірятимуть на коронавірус

Він пояснив, що в Україні у 2018 році від пневмонії померли 2,5 тисячі людей, а у 2019 році відсоток смертності зріс на 5%. Відтак, за словами Ляшка, показник 621 у зимовий час "не говорить ні про що".

Для того, щоб унеможливити будь-які недомовки, у МОЗ збиратимуть зразки від померлих для того, аби виявити, чи пропускають лікарі випадки коронавірусної хвороби при діагностиці.

Наприкінці січня на території Європи була хороша епідеміологічна ситуація, тому ми не можемо говорити про те, що в той період ми пропускали випадки коронавірусної хвороби,

– заявив Ляшко.

Ляшко зазначив, що з січня МОЗ стежило за усіма людьми, які приїжджали з Китаю. Впродовж 14 днів після приїзду, серед них не було ні випадку коронавірусу, ні летального випадку.

Станом на 23 березня, в Україні зареєстровано 73 випадки зараження коронавірусом, 3 з яких летальні, а 1 людина одужала.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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