Чи пов'язані глисти з висипаннями на шкірі
Існує думка, що глисти можуть викликати висипання й атопічний дерматит. У вітчизняних джерелах висипання пояснюють, як алергічну реакцію на продукти життєдіяльності глистів, водночас, західні джерела говорять про можливий вплив тих самих продуктів життєдіяльності на зниження алергічних реакцій.
Лікарка-дерматовенеролог Вікторія Миронюк пояснила, чому стався такий конфуз.
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Виявляється, є деякі форми глистів, які викликають реакцію, схожу на алергічну. Але дані реакції є типові, і з'являється при міграції гельмінта.
Це не висипання, не вугрі, не суха шкіра – це реакція на переміщення гельмінта. Або це гострі реакції під час лікування протигельмінтними препаратами певних видів.
У всіх можливих дослідженнях для підтвердження зв'язку між глистами та алергією випливають наступні дані: гельмінти знижують частоту та прояви алергічних реакцій. Але вони недостатньо переконливі, враховуючи можливість погіршення стану та появу ускладнень.
Тому, поки це дуже сумнівний симбіоз, є більш дієві методи. До того ж, варто брати до уваги лише ґрунтовні дослідження з великою вибіркою людей, а не ті, що базуються на досвіді 5-10 випадків.
Відтак, варто зважати, що при підтвердженні гельмінтозу, висипання не потрібно лікувати.
Гельмінти не є причиною шкірних висипань
Людям більший дискомфорт приносять не глисти, а висипання.
Однак, це просто марні надії, витрачені гроші на лікування гельмінтів, тому що:
- Алергія – це не ознака гельмінтозу. Не потрібно шукати у кожного алергіка глисти.
- Гельмінти не є причиною висипань по тілу.
- Аналіз крові на антитіла не є інформативним для встановлення діагнозу – гельмінтоз.
- Між атопічним дерматитом і глистами, як тригерним фактором, немає ніякого зв’язку.
- Дані захворювання мають різні причини та механізми, які не пов’язані.
- Атопічний дерматит – це захворювання шкіри, коли порушений її захисний бар’єр, і тригерами для цього є зовнішні фактори, а не гельмінти.
Висновок: глисти не пов’язані ні з атопічним дерматитом, ні з висипаннями.
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