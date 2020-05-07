Чи приховують в Україні смертність від коронавірусу: пояснення Дубілета

Існує думка, що під час пандемії в Україні приховують справжню статистику смертності через COVID-19. Однак колишній міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет спростував цю інформацію.

Дмитро Дубілет на своєму телеграм-каналі опублікував порівняльну статистику смертності в Україні за січень-квітень з 2013 по 2020 рік включно.

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Він пояснив, що згідно зі статистикою, Україні вдалося оминути сценарій європейських країн та США, адже статистика смертності в Україні під час пандемії не змінилася.

Як бачите, на період карантину смертей в абсолютному значенні, на щастя, більше не стало. Це сильно відрізняється від подібних графіків з країн Європи та США, де добре видно страшні піки. До речі, зверніть увагу на зростання смертності в лютому 2014 року. Це зростання може пояснюватися холодами та епідемією грипу 2014 року,

– написав Дубілет.

Окрім того виявилось, що смертність в Україні з року в рік падає. За словами Дубілета, це можна пояснити скороченням населення, "як з природних причин, так і через окупацію".

На верхній частині зображення можна побачити графіку статистики смертності за днями. Натомість на нижній графіці, для зручності порівняння, змальована середня статистика смертності за тиждень.

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