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Чи приховують в Україні смертність від коронавірусу: пояснення Дубілета

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Дубілет про смертність в Україні під час пандемії
Дубілет про смертність в Україні під час пандемії / 24 канал

Існує думка, що під час пандемії в Україні приховують справжню статистику смертності через COVID-19. Однак колишній міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет спростував цю інформацію.

Дмитро Дубілет на своєму телеграм-каналі опублікував порівняльну статистику смертності в Україні за січень-квітень з 2013 по 2020 рік включно.

До теми Скільки людей помело від COVID-19 в Україні: статистика за областями

Він пояснив, що згідно зі статистикою, Україні вдалося оминути сценарій європейських країн та США, адже статистика смертності в Україні під час пандемії не змінилася

Як бачите, на період карантину смертей в абсолютному значенні, на щастя, більше не стало. Це сильно відрізняється від подібних графіків з країн Європи та США, де добре видно страшні піки. До речі, зверніть увагу на зростання смертності в лютому 2014 року. Це зростання може пояснюватися холодами та епідемією грипу 2014 року,
– написав Дубілет. 

Окрім того виявилось, що смертність в Україні з року в рік падає. За словами Дубілета, це можна пояснити скороченням населення, "як з природних причин, так і через окупацію". 

На верхній частині  зображення можна побачити графіку статистики смертності за днями. Натомість на нижній графіці, для зручності порівняння, змальована середня статистика смертності за тиждень. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Жертви Статистика Дмитро Дубілет – новини Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Лікування
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