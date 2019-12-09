Чи провокує волосся в інтимній зоні венеричні хвороби: відповідь гінеколога

Чи видаляти волосся в зоні бікіні та ділянках поруч – актуальне питання багатьох сучасних жінок. Часто дівчата щиро перепрошують коли приходять на огляд "не готові" – тобто з волоссям в ділянці статевих органів. Жінок також цікавить на скільки безпечно голитися чи не голитися в інтимній зоні.

Акушер-гінеколог Тетяна Килиній пояснила, чому не варто соромитись волосся на тілі та чи пов'язане гоління із венеричними захворюваннями.

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Спершу варто зрозуміти, що лише вам вирішувати, як повинно виглядати ваше тіло.

Волосяний покрив присутній на статевих органах в нормі у всіх здорових та статево зрілих жінок, тому соромитись волосся під час огляду в гінеколога – не слід. Лікарям не дивно, що у вас є лобкове волосся.

В окремих випадках, діагностично цінно оцінити тип оволосіння та його інтенсивність, а саме волосся ніяк не перешкоджає вагінальному огляду.

До уваги майбутніх мам – тепер навіть йдучи народжувати не обов'язково бути поголеною.

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Чи сприяє видалення волосся в зоні бікіні розвитку венеричних захворювань

Сам факт відсутності волосся в інтимній зоні не впливає на інфекційні процеси, однак має вплив.

Зокрема, сприяє травматизації шкіри, яка виникає в процесі знищення волосся (порізи, тріщинки, опіки – вхідні ворота для інфекцій);

Ідеально гладенький стан зони бікіні суттєво збільшує шанси на нові "сексуальні пригоди", в результаті яких можна отримати такі статеві інфекції, як хламідії, гонокок та інші.



Жінкам варто обирати максимально комфортний спосіб видалення волосся, який підходить саме їм

Способи боротьби з небажаним волоссям

гоління;

віск/шугаринг;

креми;

фотоепіляція;

лазерна епіляція;

електроепіляція (єдиний метод попрощатись з волоссям назавжди).

Якщо ви "за" бодіпозитив, то сміливо дотримуйтесь цієї ідеї, кожна жінка індивідуальна і неповторна,

– підсумувала лікарка.