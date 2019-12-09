Чи провокує волосся в інтимній зоні венеричні хвороби: відповідь гінеколога
Чи видаляти волосся в зоні бікіні та ділянках поруч – актуальне питання багатьох сучасних жінок. Часто дівчата щиро перепрошують коли приходять на огляд "не готові" – тобто з волоссям в ділянці статевих органів. Жінок також цікавить на скільки безпечно голитися чи не голитися в інтимній зоні.
Акушер-гінеколог Тетяна Килиній пояснила, чому не варто соромитись волосся на тілі та чи пов'язане гоління із венеричними захворюваннями.
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Спершу варто зрозуміти, що лише вам вирішувати, як повинно виглядати ваше тіло.
Волосяний покрив присутній на статевих органах в нормі у всіх здорових та статево зрілих жінок, тому соромитись волосся під час огляду в гінеколога – не слід. Лікарям не дивно, що у вас є лобкове волосся.
В окремих випадках, діагностично цінно оцінити тип оволосіння та його інтенсивність, а саме волосся ніяк не перешкоджає вагінальному огляду.
До уваги майбутніх мам – тепер навіть йдучи народжувати не обов'язково бути поголеною.
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Чи сприяє видалення волосся в зоні бікіні розвитку венеричних захворювань
Сам факт відсутності волосся в інтимній зоні не впливає на інфекційні процеси, однак має вплив.
Зокрема, сприяє травматизації шкіри, яка виникає в процесі знищення волосся (порізи, тріщинки, опіки – вхідні ворота для інфекцій);
Ідеально гладенький стан зони бікіні суттєво збільшує шанси на нові "сексуальні пригоди", в результаті яких можна отримати такі статеві інфекції, як хламідії, гонокок та інші.
Жінкам варто обирати максимально комфортний спосіб видалення волосся, який підходить саме їм
Способи боротьби з небажаним волоссям
- гоління;
- віск/шугаринг;
- креми;
- фотоепіляція;
- лазерна епіляція;
- електроепіляція (єдиний метод попрощатись з волоссям назавжди).
Якщо ви "за" бодіпозитив, то сміливо дотримуйтесь цієї ідеї, кожна жінка індивідуальна і неповторна,
– підсумувала лікарка.
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