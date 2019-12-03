Чи розумієте ви свого кота: пройти тест

Коти висловлюють емоції за допомогою міміки. Однак люди в більшості випадків не можуть її зрозуміти.

У дослідженні канадських вчених взяли участь 6 тисяч осіб з 85 країн – в основному власники котів, пише The Washington Post.

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Як проходило дослідження?

Кожному респонденту було показали 20 коротких роликів з мордочками котів: за ними потрібно було визначити, чи задоволена тварина чи ні.

Тест провалили майже всі – середній результат склав 11.85 правильних відповідей. Понад 15 очок вдалося набрати лише 13% опитаних. Жінкам тест дався трохи краще, ніж чоловікам; літні впоралися гірше молодих. Господарі котів частіше отримували такі ж оцінки, що й люди без котів.

Висновки вчених

У підсумку автори дослідження прийшли до висновку, що настрій кішок все ж можна визначити за мімікою, однак впоратися з цим може не кожен.

Пройти тест на знання котячої міміки

Урізані версії тесту можна пройти і зараз: є легка і складніше версія. В ході обох тестувань вам будуть показувати ролики з трьома варіантами відповідей: "Позитивний (настрій)!, "Негативний" і "Не знаю". Перший тест пройшли правильно 85% опитаних; на другому ж помилялися навіть ветеринари.

Після кожної правильної або неправильної відповіді пояснюється емоція кота, тому тест можна назвати ще і навчальним. Автори дослідження радять проходити його частіше всім власникам кішок: це допоможе краще розуміти свого вихованця.

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