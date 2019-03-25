Чи шкідливі щоденні прокладки

1226 Читать новость на русском
Як шкодять щоденні прокладки
Як шкодять щоденні прокладки / womant.ru

Більшість дослідників, гінекологів схиляються до думки, що застосовувати щоденні прокладки зовсім не потрібно. Адже для повноцінної гігієни жінці потрібно двічі на день підмиватися та носити якісну натуральну білизну.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

Читайте також: Чому немає овуляції: відповідь лікаря

Жінки кажуть, що це зручно, проте які б якісні прокладки не були, вони всі дуже погано пропускають повітря, створюючи "парниковий ефект", а це веде з часом до порушення флори.

 
Гінеколог Уляна Кравець
“Іноді прокладку "на кожен день" використовують для підстраховки напередодні очікуваного початку місячних. Нехай, але не кожного дня їх носити”.

Якщо носити таку прокладку з ранку до вечора, не змінюючи, вона створює в області статевих органів сприятливе середовище для розмноження шкідливих бактерій.

Також носіння прокладок "на кожен день" може викликати алергію. Вона проявляється свербінням, подразненням шкіри в області статевих органів. Справа в тому, що більшість "щоденок" містять ароматизатори, які нерідко є причиною алергічної реакції. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
сьогодні
93295
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Гігієна Алергія
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3026
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3368
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
21 березня 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 1528
Популярні дієти, які вбивають наш організм
21 березня 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 1160
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 103014
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук