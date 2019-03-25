Чи шкідливі щоденні прокладки
Більшість дослідників, гінекологів схиляються до думки, що застосовувати щоденні прокладки зовсім не потрібно. Адже для повноцінної гігієни жінці потрібно двічі на день підмиватися та носити якісну натуральну білизну.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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Жінки кажуть, що це зручно, проте які б якісні прокладки не були, вони всі дуже погано пропускають повітря, створюючи "парниковий ефект", а це веде з часом до порушення флори.
Якщо носити таку прокладку з ранку до вечора, не змінюючи, вона створює в області статевих органів сприятливе середовище для розмноження шкідливих бактерій.
Також носіння прокладок "на кожен день" може викликати алергію. Вона проявляється свербінням, подразненням шкіри в області статевих органів. Справа в тому, що більшість "щоденок" містять ароматизатори, які нерідко є причиною алергічної реакції.
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