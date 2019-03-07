Чи шкідливий анальний секс та як до нього підготуватися

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Як правильно займатися анальним сексом
Як правильно займатися анальним сексом / pixabay.com

Анальний секс може бути шкідливим, якщо займатися ним занадто часто, або робити це неправильно.

Практикувати його більше, ніж кілька разів на місяць небезпечно. Якщо ви займаєтеся зараз ним часто і "все нормально", то це ще не говорить про те, що і далі так буде, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Сексолог Ольга Василенко
Підготовка теж обов'язкова. Має бути збуджений стан, лубрикан на силіконовій основі, анальна страза до сексу, вібруча іграшка для розслаблення в період підготовки і довгі ласки пальцями і язиком. Анус має бути розслаблений! І не забувайте про презерватив, адже анальний без нього заборонений! З гемороєм або після його лікування такий секс теж заборонений. При вагітності теж не бажано практикувати, особливо якщо призначений статевий спокій”.⠀

Як підготуватися до анального сексу

Клізму ви можете робити для заспокоєння душі, але 100% чистоту вам цим не забезпечити, а такі маніпуляції перед сексом – не дуже приємні, на потрібний лад це не налаштує. Для здоров'я часто це навіть шкідливо. Тому правильно вибирайте час для анального сексу і не їжте нічого перед цим, що розм'якшує кал. 

Ще вам допоможе душ, де можна все швидко змити. А взагалі, погоджуючись на такий вид сексу, обидва партнери мають розуміти, що може статися казус і реакція на нього повинна бути адекватною. Тому це або для підготовлених і досвідчених, або для тих, хто в дуже близьких відносинах. Інакше людина не розслабиться, а інший не зможе адекватно зреагувати.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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