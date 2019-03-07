Чи шкідливий анальний секс та як до нього підготуватися

Анальний секс може бути шкідливим, якщо займатися ним занадто часто, або робити це неправильно.

Практикувати його більше, ніж кілька разів на місяць небезпечно. Якщо ви займаєтеся зараз ним часто і "все нормально", то це ще не говорить про те, що і далі так буде, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Сексолог Ольга Василенко “ Підготовка теж обов'язкова. Має бути збуджений стан, лубрикан на силіконовій основі, анальна страза до сексу, вібруча іграшка для розслаблення в період підготовки і довгі ласки пальцями і язиком. Анус має бути розслаблений! І не забувайте про презерватив, адже анальний без нього заборонений! З гемороєм або після його лікування такий секс теж заборонений. При вагітності теж не бажано практикувати, особливо якщо призначений статевий спокій”.⠀

Як підготуватися до анального сексу

Клізму ви можете робити для заспокоєння душі, але 100% чистоту вам цим не забезпечити, а такі маніпуляції перед сексом – не дуже приємні, на потрібний лад це не налаштує. Для здоров'я часто це навіть шкідливо. Тому правильно вибирайте час для анального сексу і не їжте нічого перед цим, що розм'якшує кал.

Ще вам допоможе душ, де можна все швидко змити. А взагалі, погоджуючись на такий вид сексу, обидва партнери мають розуміти, що може статися казус і реакція на нього повинна бути адекватною. Тому це або для підготовлених і досвідчених, або для тих, хто в дуже близьких відносинах. Інакше людина не розслабиться, а інший не зможе адекватно зреагувати.

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