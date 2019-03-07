Чи шкідливий анальний секс та як до нього підготуватися
Анальний секс може бути шкідливим, якщо займатися ним занадто часто, або робити це неправильно.
Практикувати його більше, ніж кілька разів на місяць небезпечно. Якщо ви займаєтеся зараз ним часто і "все нормально", то це ще не говорить про те, що і далі так буде, розповіла сексолог Ольга Василенко.
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Як підготуватися до анального сексу
Клізму ви можете робити для заспокоєння душі, але 100% чистоту вам цим не забезпечити, а такі маніпуляції перед сексом – не дуже приємні, на потрібний лад це не налаштує. Для здоров'я часто це навіть шкідливо. Тому правильно вибирайте час для анального сексу і не їжте нічого перед цим, що розм'якшує кал.
Ще вам допоможе душ, де можна все швидко змити. А взагалі, погоджуючись на такий вид сексу, обидва партнери мають розуміти, що може статися казус і реакція на нього повинна бути адекватною. Тому це або для підготовлених і досвідчених, або для тих, хто в дуже близьких відносинах. Інакше людина не розслабиться, а інший не зможе адекватно зреагувати.
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