Чим шкідливий і корисний хліб для вашого здоров'я

Чи правда, що від білого хліба гладшають, глютен смертельно небезпечний, а дріжджі – зло? І чи сумісний хліб зі здоровим харчуванням?

З точки зору здоров'я, ділити магазинний хліб на чорний і білий – досить безглуздо. Колір і форма не допоможуть відрізнити корисний хліб від шкідливого. Краще дивитися на тип борошна, спосіб помелу і види розпушувача, який використовувався при випічці, зазначають фахівці з харчування з США.

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Чим шкідливий хліб?

Хліба легко з'їсти забагато. Це відноситься до будь-якого хліба, але особливо підступний рафінований (роблять з борошна дрібного помелу, яку потім просівають). Вуглеводи в ньому не врівноважені клітковиною, яка працює як гальмо: чим її більше, тим повільніше засвоюються вуглеводи з продукту. Якщо вуглеводи засвоюються швидко, в крові різко підвищується рівень глюкози, а потім так само різко падає. Це підсилює голод – тому сприяє переїданню і набору ваги.

Для порівняння: в 100 г пшеничного хліба з рафінованого борошна 11,5 г вуглеводів, зате зовсім немає харчових волокон. У 100 г пшеничного хліба з цілісної муки цілих 44 г вуглеводів, зате є 9,2 г клітковини.

У рафінованого хліба низька харчова цінність. З нього дуже складно отримати денну норму необхідних для здоров'я поживних речовин.

Для порівняння: в 100 г пшеничного хліба з рафінованого борошна 0,02 мг вітаміну В1 і 0,05 мг заліза, а в 100 г пшеничного хліба з цілісної муки 0,25 мг вітаміну В2 і 4,9 мг заліза. Тобто в хлібі з висівками вітаміну В1 більше в 13 разів, а заліза – майже в 100 разів.

Але дріжджі в хлібі не є небезпечними, тому що гинуть вже при температурі 55-60 °С. Температура всередині буханця свіжоспеченого хліба близько 100 ° С, так що шансу вижити у дріжджів немає.

Чим корисний хліб?

Харчові волокна. Уповільнюють засвоєння глюкози та сприяють травленню, а ще харчові волокна – улюблена їжа кишкових бактерій, які захищають нас від хвороб. У шматку пшеничного хліба з цільного зерна 1,8 г клітковини.

Вітамін В1. Необхідний для підтримки вуглеводного та енергетичного обміну, при його браку виникають проблеми з нервовою, травною і серцево-судинною системами. У шматку пшеничного хліба з цільного зерна 0,1 мг вітаміну В1.



Цілозерновий хліб є корисним для людей

Залізо. Входить до складу дихальних ферментів і м'язів, при нестачі може розвинутися анемія і м'язова слабкість. У шматку пшеничного хліба з цільного зерна 0,98 мг заліза. Цікаво, що з хліба на заквасці залізо засвоюється краще, ніж з дріжджового.

Селен. Мінерал, який забезпечує стабільність клітинних мембран і регулює роботу гормонів щитоподібної залози. Селена особливо багато в висівках, але в хлібі з висівками він теж є. У шматку хліба 3,2 мкг селену.

П'ять шматків цілозернового пшеничного хліба (100 г) – це:

половина денної норми клітковини для дорослих (20 г), майже половина денної норми B1 (1,5 мг), половина денної норми заліза для чоловіків (10 мг) і більше третини денної норми для жінок (18 мг), чверть денної норми селену для чоловіків (70 мкг) і третина денної норми для жінок (55 мкг).

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