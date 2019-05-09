Чи шкодить кава чоловічому здоров’ю

Вживання кави пов’язують з нижчим ризиком розвитку діабету, появою каменів в нирках, раку печінки. Вчені вирішили вивчити вплив кави на репродуктивне здоров'я чоловіка.

Уролог Дар’я Чернишова наводить дані масштабного дослідження, у якому взяли участь 20 тисяч чоловіків.

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Вчені вивчили 28 років, які присвячені дії кофеїну на репродуктивну функцію.

До яких висновків прийшли дослідники:

1) не було виявлено значного зв'язку між вживанням кави й обсяг насінної рідини;

2) не було виявлено зв'язку між вживанням кави та загальною кількістю сперматозоїдів, а також їх концентрацією в 1 мл;

3) вживання кави не впливає на рухливість і будову сперматозоїдів;

4) в деяких дослідженнях було відзначено зв'язок вживання кави з рівнем хромосомних аномалій сперматозоїда і рівнем фрагментації ДНК;

5) чоловіки, які вживали більш як 8 чашок кави в день, мають нижчу здатність до запліднення;

6) збільшення кофеїну на 100 мг / день у порівнянні зі звичайним вживанням збільшує ризик багатоплідної вагітності при допоміжних репродуктивних технологіях (ДРТ);

ДРТ – що це? Це процедура або методи лікування безпліддя, що охоплюють маніпуляції in-vitro з людськими яйцеклітинами, спермою та ембріонами для швидшого та якісного настання вагітності.

7) вживання напоїв, які містять колу (більше 1.5 л в тиждень), пов'язують зі зниженням загальної кількості сперматозоїдів і збільшенням сперматозоїдів з поганою будовою.

Висновок вчених: вживання до 8 чашок кави на день не впливає на чоловіче здоров'я, а от більша кількість може знижувати функції сперматозоїдів. Чоловіку також краще обмежити вживання коловмісних напоїв.

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