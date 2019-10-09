Чи справді антидепресанти шкодять здоров'ю

В Україні до антидепресантів люди ставляться досить обережно. Хтось прирівнює їх до наркотиків, а дехто боїться побічних ефектів, проте чи виправдані ці страхи – читайте далі.

Невролог Василь Олєйніков розібрався, чому люди бояться приймати антидепресанти і розклав по поличках всі за і проти.

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Антидепресанти: за і проти

Насамперед варто зазначити, що з назвою цього препарату одразу виникають неприємні асоціації , адже в корені терміну присутнє слово "депресія".



, адже в корені терміну присутнє слово "депресія". Переважна більшість людей досі вважає, що антидепресанти приймаються лише під час депресії та ігнорують поради лікаря. Проте ці ліки давно використовуються для лікування інших захворювань, де відіграють досить важливу роль. Вони дієві при напрузі, мігренях та головних болях, ОКР, хронічних больових синдромах, психогенних болях, тривожних розладах та панічних атаках.



Теорія про те, що від цих препаратів можна " з'їхати з глузду ", неначе від психотропних речовин – міф .



", неначе від психотропних речовин – . Боязнь побічних ефектів. Звісно, антидепресанти – не льодяники, хоч і в них є свої "побічні ефекти". А якщо серйозно, у більшості лікарських засобів є побічні ефекти та обмеження, проте їх можна уникнути. Наприклад, якщо є серйозні побоювання, можна почати вживання препарату з меншої дози, поступово збільшуючи її.

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Страх осуду . Значна кількість людей досі вважає, що приймати антидепресанти – соромно. Якщо боїтесь осуду, ця проблема досить легко вирішується пересипанням ліків в іншу тару або ж прийманням їх вдома. Однак найважливішим моментом є те, що ваше лікування стосується лише вас , тому можете сміливо ігнорувати усі нетактовні питання у ваш бік.



. Значна кількість людей досі вважає, що приймати антидепресанти – соромно. Якщо боїтесь осуду, ця проблема досить легко вирішується пересипанням ліків в іншу тару або ж прийманням їх вдома. Однак найважливішим моментом є те, що , тому можете сміливо ігнорувати усі нетактовні питання у ваш бік. Боязнь залежності . Так, після деяких антидепресантів справді може виникнути синдром залежності, якщо примати препарати у великих кількостях. Проте цього можна уникнути правильним дозуванням або ж дуже повільним зниженням дози. До слова, цей синдром може виникнути після багатьох популярних лікарських засобів, наприклад, після гормональних препаратів.



. Так, після деяких антидепресантів справді може виникнути синдром залежності, якщо примати препарати у великих кількостях. Проте цього можна уникнути або ж дуже повільним зниженням дози. До слова, цей синдром може виникнути після багатьох популярних лікарських засобів, наприклад, після гормональних препаратів. Якщо перестати приймати – симптоми знову з'являться. Хвороба і справді може повернутися, але не через ліки, а через спосіб життя , оточення, а також зовнішні та внутрішні подразники.



, оточення, а також зовнішні та внутрішні подразники. Страх керувати автомобілем під час проходження курсу лікування антидепресантами – справедливий. Антидепресанти здатні знижувати швидкість реакції, проте це не причина відмовлятися від лікування. На деякий час ви можете знайти альтернативний метод пересування містом, наприклад: громадський транспорт, таксі, а також друзі чи родичі, які можуть вас "підвезти". Якщо до робочого місця не так вже й далеко – це чудова нагода почати ходити пішки. Доведено, що фізична активність знижує рівень стресу, що однозначно допоможе вам швидше одужати.

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