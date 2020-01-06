Чи справді антиперспірант може викликати рак
Використовувати антиперспіранти чи ні – особиста справа кожного. Але безліч жінок турбує питання – чи правдиві чутки про те, що ці засоби можуть викликати рак?
Так це чи ні, відповіла лікарка Тетяна Калиній.
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У деяких антиперспірантах міститься алюміній. Є дані, які вказують на те, що сполуки алюмінію поглинаються шкірою та діють на естрогенові рецептори молочної залози, який стимулює ріст клітин.
Але річ у тім, що концентрація алюмінію однакова як і в здорових, так і у хворих раком тканинах. Всмоктування алюмінію через шкіру становить близько 0,01%.
Тому стверджувати, що алюміній в антиперспірантах є причиною розвитку раку молочної залози – безглуздо.
Чи правда, що антиперспірант "блокує" лімфатичні вузли?
Сполуки, які містять алюміній блокують потові залози, проте це не має жодного відношення до лімфовідтоку. Тому самі лімфатичні вузли працюють у звичайному режимі.
Чи шкідливі в антиперспірантах парабени
Ці сполуки володіють слабкою естрогеноподібною дією, тому й асоціюються з ризиком розвитку раку молочних залоз.
Але парабени містяться й в харчових продуктах, помадах, кремах, лосьйонах, шампунях та в багатьох інших косметичних засобах.
Ще 16 років тому сліди парабенів були виявлені в тканинах молочних залоз, уражених раком. Але з'ясувати, звідки саме вони туди потрапляють, не вдалося й до нині.
Втім власні естрогени людини значно потужніші, й ключову роль в розвитку раку молочних залоз відіграють спадковість, ожиріння та безконтрольний прийом гормональних препаратів.
Що ви можете зробити для профілактики:
- обирати засоби без парабенів;
- дбати про особисту гігієну (після робочого дня варто змити залишки антиперспіранту зі шкіри, а не нашаровувати день за днем);
- не використовувати засоби після закінчення терміну придатності;
- не наносити їх на пошкоджену шкіру.
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