Чи справді COVID-19 створили люди: міф та правда про лабораторну теорію

У соціальних мережах передається інформація про те, що жахливу пандемію коронавірусу (COVID-19) спричинили спеціально (або з необережності) самі люди. Чи має така теорія право на життя? Спробуємо розібратися.

Всі ми бачили художні фільми про навмисне зараження людства вірусом. Дехто настільки захоплюється теоріями змов, що готовий повірити у реальність такого сценарію. Проте варто зауважити, що підстави для таких розмов усе таки є.

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У 2015 році в одному з найавторитетніших наукових журналів "Nature" була опублікована стаття про дослідження американських вчених. Вони створили смертельно небезпечний для людини коронавірус, експериментуючи з кажанами.

За даними видання, біологи створили вірус, здатний безпосередньо заражати людину і викликати його смерть. Дослідники експериментували зі створенням гібрида коронавірусу кажана, що мешкає в Китаї. Вони схрестили поверхневий білок з вірусом SARS. В результаті вийшов вірус-мутант.

Коронавірус штам 2019-nCoV / Фото: Global Look Press

Тести довели, що він здатний дуже швидко і активно розвиватися в клітинах людського тіла. Автори дослідження вважають, що внесли значущий внесок у медицину, адже вони довели, що даний вірус смертельно небезпечний. Отже, людство попереджене.

Однак відкриття викликало палкі дебати в науковому середовищі. Сперечаються більше не про його цінності, а про можливий витік вірусу з лабораторії.

Вчені сходяться на думці, що вірус-мутант здатний забрати масу життів. Критиці піддається і той факт, що експеримент був проведений після того, як в 2014 році влада США ввела мораторій на фінансування досліджень таких вірусів грипу, як SARS і MERS. В даному випадку чомусь було зроблено виняток.

То цей коронавірус, що лютує у світі, створила людина?

Ні. Люди дослідили вже сім різновидів коронавірусу. COVID-19 – це хвороба, що вже вбила тисячі людей, викликана коронавірусом природнього походження. Факт вже доведений. Про це пишуть на сайті того самого журналу "Nature".

Коронавірус SARS-CoV-2, що спричинює вірусну інфекцію COVID-19, як і будь-які інші віруси (зокрема, коронавірус SARS-CoV-1, що спричинив попередній спалах захворюваності – 2003 року), виник у результаті перенесення від тварин.

Резервуарами вірусу виявились кажани. Імунна система цих тварин здатна зберігати подібні віруси без шкоди для самої істоти.

Кажани / малюнок у книзі Ernst Haeckel, "Kunstformen der Natur", 1904

Доктор медичних наук, професор Віктор Досенко пояснює звідки узявся цей коронавірус, пишуть на сайті Національної академії наук України.

"Зараз дуже поширені різноманітні конспірологічні теорії виникнення пандемії COVID-19, говорять про якісь нібито змови проти людства з метою підривання світової економіки або знищення значної частини населення планети. Подібні настрої може підживлювати й масова культура – наприклад, кінострічки, в яких науковців зображують як суспільно небезпечних психів, котрі мріють про світове панування і для цього створюють якусь біологічну чи іншу суперзброю. Це абсурд, ніхто в сучасному світі штучно не створюватиме патогенні віруси для вбивства людей, це неможливо зробити втаємничено", – сказав Віктор Досенко.

Професор також додав, що результати генетичного аналізу коронавірусу SARS-CoV-2 показали, що цей вірус не зазнав жодного втручання ззовні, він має цілком природне походження.

Віктор Досенко / фото: Свій бізнес

Аналіз структури коронавірусу SARS-CoV-2 показав, що вірус виник в результаті природної еволюції, і не був штучно виведений у лабораторії.

Порівнюючи наявні дані про послідовності генома для відомих штамів коронавіруса, ми можемо точно визначити, що SARS-CoV-2 виник в результаті природних процесів,

– зазначив Крістіан Андерсен, доктор філософії, доцент кафедри імунології та мікробіології в Scripps Research.

Білок SARS-CoV-2 був настільки ефективний для зв'язування людських клітин, що вчені прийшли до висновку, що це результат природного відбору, а не продукт генної інженерії.

За словами вчених, природну еволюцію вірусу також підтверджує його молекулярна структура. Якби хтось намагався створити новий коронавірус як патоген, він би створив його з основи вірусу, який точно викликає хворобу.

Але вчені виявили, що основа SARS-CoV-2 істотно відрізняється від вже відомих коронавірусів і в основному нагадує споріднені віруси, виявлені у кажанів і ящерів.

Яка тварина передала вірус нам?

Однак немає жодних зареєстрованих випадків прямої передачі від кажана людині, що дозволяє припустити, що був посередник.

Проміжним хазяїном коронавірусу – скоріш за все, є панголіни – подібні до рептилій панцирні ссавці, що використовуються у китайській традиційній кухні та народній медицині, занесені до Червоної книги.

Панголін / фото: bab.net

Геномна послідовність нового коронавірусу, виділеного в панголінів, виявилася на 99% ідентичною геному коронавірусу нового типу в заражених пацієнтів.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на дослідження Південокитайського аграрного університету.

Дослідницька група президента університету Лю Яхунга проаналізувала понад 1000 зразків диких тварин і виявила панголіна як найбільш вірогідного проміжного господаря.



Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Епілог

На останок варто додати, що COVID-19 – респіраторне вірусне захворювання. Нічого специфічного у коронавірусній інфекції немає: вона супроводжується такими ж симптомами, як і сезонний грип, й інші вірусні інфекції. Так, цей вірус може загрожувати життю людини, яка має інші серйозні хвороби та слабку імунну систему. Тому варто притримуватися карантину та правил гігієни. Нехтування ними призведе до втрати контролю над пандемією та повтору італійського сценарію.

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