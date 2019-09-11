Чи справді дикі тварини не хворіють на рак

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Дикі тварини хворіють на рак
Дикі тварини хворіють на рак

Раком хворіють всі тварини: і дикі, і домашні, і особливо лабораторні. Просто в диких звірів його діагностують рідше через відсутність контролю.

Найчастіше пухлини діагностують у домашніх тварин – їх багато і вони проходять ветеринарний контроль. Крім того, саме вони часто стають жертвами близькоспоріднених схрещувань, що підвищують ймовірність передачі дефектних генів нащадкам, пише Wonderzine 

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У диких тварин онкозахворювання теж бувають. Популяція тасманійських дияволів – сумчастих ссавців з Австралії – знаходиться на межі вимирання, тому що рак у них еволюціонував і здатний поширюватися через укуси.

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Міф про те, що існують тварини, які не хворіють на рак, масово поширювався двічі. Перший раз – коли вчені помітили, що хрящова тканина не містить судин, і вирішили, що вона містить якісь речовини, які пригнічують їх зростання.

Найважливіша риса злоякісних пухлин – формування нових кровоносних судин, тому вчені вирішили вивчити відповідні властивості хрящової тканини. Правда, випередили їх шарлатани, що заполонили ринок таблетками з акул: скелет акули складається виключно з хрящів.

Свійські тварини також хворіють на рак
Свійські тварини також хворіють на рак

Другий раз жертвою міфу стала наукова спільнота. Увагу привернули голі землекопи – невеликі гризуни, які відрізняються феноменальною тривалістю життя, до тридцяти років (для таких тварин це дуже довго). Але через кілька років онкологічні захворювання знайшлися й у цих гризунів.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Онкозахворювання Світ тварин
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