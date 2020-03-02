24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Чи справді діти стають гіперактивними через споживання цукру

- Читать новость на русском
Як цукор впливає на поведінку дитини / unsplash.com

Думка про те, що цукор впливає на поведінку дітей, вперше з'явилася у медичній літературі в 1922 році. Згодом вона поширилась масами завдяки книзі доктора Бена Фінгольда "Чому ваша дитина гіперактивна".

У книжці розповідалось про хлопчика-бешкетника, чию погану поведінку прив'язували до надмірного вживання солодощів та цукрів. Деякі дослідники підтримували цю теорію, повідомляє The New York Times.

До теми: Як дитині перебороти страх монстра: поради Супрун

Вони вважали, що високий вміст цукрів викликає сплеск секреції інсуліну, тим самим провокуючи вироблення адреналіну та впливаючи на гіперактивність. 

Але згодом вчені поставили під сумнів цю теорію, й остаточну відповідь на це питання дали ще у 1994 році.  Група вчених провела масштабне дослідження, залучивши до нього дітей дошкільного віку. Фахівці виявили, що цукор не впливає на поведінку дітей та їхні когнітивні функції. 

Попри те, що цю теорію спростували вже декілька разів, багато батьків досі вважають її правдивою. Але в цьому є і переваги, адже обмежити кількість споживання цукрів є хорошою ідеєю.

Хоч зменшення кількості цукру не впливає на поведінку, споживання його у великих кількостях є фактором ризику ожиріння, діабету 2 типу та серцевих захворювань.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Діти дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук