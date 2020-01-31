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Чи справді гематоген такий корисний

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Гематоген

Гематоген продається майже у всіх в аптеках. А якщо фармацевти такі ласощі продають, то вони мають бути корисними. Але чи так це насправді.?

Більшість людей сприймають гематоген, як звичайні солодощі й це правильно, бо користі в ньому мало, розповіла фармаколог Галина Труш. 

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Гематоген є полівітамінним препарат до складу якого мають входити:

  • залізо двовалентне (легко засвоюється людським організмом);
  • замінні й незамінні амінокислоти;
  • глюкоза, мальтоза, декстрин, сахароза;
  • жири та жиророзчинні вітаміни;
  • натрій, калій, кальцій, хлор;
  • вітаміни А і С.

Гематоген може викликати алергію
Гематоген може викликати алергію / pyhtaru.blogspot.com

За даними лікаря-гематолога Томаса ДеЛугері – в одному батончику гематогену міститься дитяча добова доза заліза. І якщо він створений з натуральної крові, то залізо засвоюється краще, ніж в таблетках. Тим самим залізо всмоктується і включається в процес кровотворення.

Але чи так все корисно?

Якщо перевернути батончик і подивитися на склад, то ми побачимо: згущене молоко, крохмаль, ароматизатори, добавки, ванілін 40% чистого цукру, і 4% чорного харчового альбуміну (з очищеної бичачої крові).

В результаті ми маємо високо алергенний продукт, тому що чужорідний білок – серйозний алерген. Ну і багато цукру теж дуже зменшує ту невелику частину користі, яку він міг би принести.

Тому їжте гематоген без фанатизму. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Алергія Діти
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