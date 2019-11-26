Чи справді гіпноз може лікувати хвороби

Гіпноз може полегшити біль, послабити безсоння і симптоми синдрому подразненого кишківника, допомогти людям в лікуванні раку або при посттравматичному стресовому розладі. Іноді він допомагає схуднути, кинути палити й впоратися з депресією. Але він не може бути основним методом лікування.

Гіпноз – це не плід уяви людини, а цілком реальний стан, в якому змінюється мозкова активність. Ці зміни можна побачити на електроенцефалографії або на томографії.

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Ефекти гіпнозу не збігаються з плацебо-ефектом. Наприклад, якщо у людини болить голова, то під впливом плацебо людина може перестати відчувати біль (вважаючи, що прийняла анальгетик). У стані гіпнозу біль продовжує відчуватися, але сприймається як щось незначне.

Хто володіє гіпнозом?

Техніку гіпнозу може опанувати будь-яка людина, якій це цікаво. Існують навчальні курси з гіпнозу для лікарів. Медики, які спеціалізуються на гіпнозі, прагнуть стати членами Американського, Європейського або Міжнародного товариства гіпнотерапевтів.

Як діє гіпноз?

Фантастичні романи й фільми, а також сеанси сценічного гіпнозу привчили нас думати, що загіпнотизована людина здатна вчинити злочин або просто поводитися безглуздо, а потім геть забути про цей епізод.

У реальності люди в стані гіпнозу повністю контролюють своє тіло, тому навряд чи будуть вчиняти дії всупереч власній волі. Наприклад, стан гіпнозу не заважає брехати.

Ексцентричну поведінку людей на сеансах сценічного гіпнозу (як у Кашпіровського) психологи пояснюють бажанням людини відповідати очікуванням публіки під час сеансу, дезорієнтацією або змовою з гіпнотизером. При цьому визнають, що спостереження за сценічним гіпнозом підвищує шанси на те, що людина в майбутньому виявиться сприйнятливий до гіпнотерапії. А ось погано пам'ятати якісь деталі того, що відбувається під час гіпнозу людина дійсно може.



Гіпноз здатен зменшити біль

Що лікує гіпноз?

Гіпноз дійсно здатний стати ефективною підмогою (але не золотим стандартом лікування!) при деяких захворюваннях. Він допомагає:

полегшити біль, викликаний опіками, раком, переймами під час пологів, синдромом подразненого кишківника, фіброміалгією, дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба, а також зубний біль, мігрень, біль при травмах і під час операцій;

полегшити "припливи" в період менопаузи;

впоратися з безсонням, сновидством, енурезом, шумом у вухах, залежністю від нікотину і харчовою залежністю;

зменшити побічні симптоми від променевої та хімієтерапії;

зняти тривогу, фобії, посттравматичний стрес, проблеми з ерекцією, полегшити прояви депресії.

При цьому ефективність гіпнозу не завжди однакова, вона залежить від сприйнятливості людини. За даними досліджень, лише кожен десятий з нас здатний повною мірою відчути на собі ефекти гіпнотерапії.

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