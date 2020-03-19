Чи справді ібупрофен шкодить при коронавірусі: реакція лікарів

Представники МОЗ Франції 14 березня заявили про те, що нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, завдають шкоди під час лікування коронавірусу.

Натомість замість НПЗП для зниження температури вони рекомендують ацетамінофен (Парацетамол), повідомляє WebMD.

Заява Франції Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом

Але багато лікарів, особливо за межами Франції, заявили, що для такої рекомендації недостатньо доказів.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що немає доказів того, що ібупрофен (або інші НПЗП) викликають додаткові побічні реакції під час лікування коронавірусу. Британські лікарі також з цим погодилися, хоч і зазначили, що ацетамінофен – найкращий вибір для лікування інфекції загалом.

Натомість на сайті виробників "Нурофену" (ібупрофену) з'явилася заява, у якій зазначається, що "відповідне використання ібупрофену та парацетамолу все ще рекомендується більшістю європейських органів охорони здоров'я як частина симптоматичного лікування".

Немає жодних доказів того, що ібупрофен негативно впливає на результат одужання у пацієнтів, які страждають від інфекції Covid-19,

– йдеться у повідомленні.

МОЗ Польщі також заявило про необґрунтованість такого твердження і застерегло людей не робити поспішних висновків в той час, коли стрес і паніка надзвичайно високі.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я Іспанії підкреслило, що хоч і немає доказів того, що НПЗП погіршують перебіг інфекції COVID-19, в інструкції до ібупрофену вказано, що прийом препарату може замаскувати симптоми інфекцій, через що людина може не помітити перехід до важчої стадії. Але це стосується всіх інфекцій, а не конкретно Covid-19.

До слова, у Франції значно жорсткіші обмеження щодо продажу НПЗЗ, ніж в інших країнах.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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