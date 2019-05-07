Чи справді IQOS безпечні: пояснення МОЗ

Тютюнові вироби для нагрівання IQOS не є безпечними. Нині немає жодного способу вживати тютюн безпечно.

Наприкінці квітня Агенція з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США дозволила продаж нового тютюнового продукту IQOS – системи для нагрівання тютюну на ринку США.

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Цю новину швидко поширили українські ЗМІ, проте із неправильними акцентами. Центр громадського здоров’я МОЗ України роз'яснив, яке рішення прийняла FDA насправді і які є ризики при використанні тютюнових виробів для нагрівання від будь-якого виробника.

Як працює IQOS

Стіки для новітніх систем куріння містять тютюн і викликають залежність. Відмовитися від їх вживання може бути так само складно, як і від куріння звичайних сигарет.

Такі пристрої НЕ допомагають відмовитися від куріння звичайних сигарет.

Бракує незалежних досліджень про їхній вплив на здоров’я, у тому числі – довгостроковий. Дослідження, проведені індустрією, не повинні братися до уваги, оскільки є маніпулятивними.

Хоча виробник наголошує на тому, що його продукт виділяє менше шкідливих речовин, це зовсім не означає, що він є безпечнішім для здоров’я. У кожного організму своя порогова дія токсичних речовин, тому навіть незначний їх вплив на організм може викликати серйозні захворювання. Результати деяких останніх незалежних досліджень свідчать про те, що при використанні тютюнових виробів для нагрівання рівень деяких токсичних речовини, що виділяються, є в рази вищим, ніж у сигаретах.



Немає жодного безпечного способу вживання тютюну

Що насправді дозволила Агенція з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США?

FDA лише дозволила продаж одного з новітніх засобів куріння на території США, але з дуже жорсткими обмеженнями (які застосовуються до тютюнових виробів):

буде запроваджено відповідне маркування виробів (попередження про ризики для здоров’я як на пачках сигарет);

буде заборонено рекламу продукту (не лише стіків, але й усіх компонентів системи);

буде заборонено продаж неповнолітнім (чітко визначено цільову групу продукту – дорослі, що вживають тютюн).

До того ж, виробник зобов’язаний інформувати FDA про усі плани щодо маркетингу продукту заздалегідь, а FDA залишає за собою право відкликати своє рішення, якщо встановлені вимоги буде порушено.

FDA не визнала, що куріння тютюнового виробу для нагрівання є безпечнішим для здоров’я, оскільки бракує вірогідних даних.

Про це йшлося і два роки тому, коли компанія-виробник тільки подала запит на дозвіл продавати свій продукт на території США. З того часу рішення не змінилося.

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